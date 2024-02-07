تنفيذ صفقة على أسهم بايونيرز بروبرتيز بـ14.5 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بقيمة 14.48 مليون جنيه.
وشهدت جلسة اليوم الأربعاء تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة المصدرة لعدد 4.388 مليون سهم بقيمة 14.481 مليون جنيه.
موضوعات متعلقة
“المصريين للإسكان” تقترح توزيع نقدي عن أرباح العام الماضي اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـ”فوديكو” “كريدي أجريكول” يضاعف أرباحه السنوية إلى 5.17 مليار جنيه
وارتفعت أرباح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنسبة 49.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 238.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 159.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وزادت إيرادات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.04 مليار جنيه، مقابل 3.84 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022.
وكانت نفت شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، تلقيها طلباً من إحدى الشركات لإجراء فحص نافي للجهالة بغرض الاستحواذ على الشركة.
وقالت الشركة، إنه لا توجد أي محادثات مع أي جهة بشأن ذلك الأمر خلال الوقت الراهن.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن (قيام إحدى شركات الاستثمار بإجراء فحص نافي للجهالة لبايونيرز بروبرتيز بغرض الاستحواذ).
وكانت قالت شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، إنها تدرس مقترح تأسيس شركة تمويل عقاري بالتعاون مع شركة أسباير كابيتال، لتحديد مدى الجدوى منه وشكل وأفق التعاون.
جاء ذلك ردًا من الشركتين حول ما نشر بعنوان“اسباير القابضة تسعى للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية وخطة لتاسيس شركة تمويل عقاري بالتعاون مع بايونيرز بروبرتيز”.
وأكدت الشركة أنه في حال دخول المقترح حيز التنفيذ وإبرام أية تعاقدات سيتم الإفصاح عنها.
وأضافت أنها تبحث عن الفرص الاستثمارية التي من شأنها تدعيم الأنشطة التشغيلية وكذلك مصالح مساهميها.
MENAFN07022024000202011048ID1107821279
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.