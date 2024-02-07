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تنفيذ صفقة على أسهم بايونيرز بروبرتيز بـ14.5 مليون جنيه

2/7/2024 4:19:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بقيمة 14.48 مليون جنيه.

وشهدت جلسة اليوم الأربعاء تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة المصدرة لعدد 4.388 مليون سهم بقيمة 14.481 مليون جنيه.

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وارتفعت أرباح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنسبة 49.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 238.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 159.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وزادت إيرادات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.04 مليار جنيه، مقابل 3.84 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022.

وكانت نفت شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، تلقيها طلباً من إحدى الشركات لإجراء فحص نافي للجهالة بغرض الاستحواذ على الشركة.

وقالت الشركة، إنه لا توجد أي محادثات مع أي جهة بشأن ذلك الأمر خلال الوقت الراهن.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن (قيام إحدى شركات الاستثمار بإجراء فحص نافي للجهالة لبايونيرز بروبرتيز بغرض الاستحواذ).

وكانت قالت شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، إنها تدرس مقترح تأسيس شركة تمويل عقاري بالتعاون مع شركة أسباير كابيتال، لتحديد مدى الجدوى منه وشكل وأفق التعاون.

جاء ذلك ردًا من الشركتين حول ما نشر بعنوان“اسباير القابضة تسعى للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية وخطة لتاسيس شركة تمويل عقاري بالتعاون مع بايونيرز بروبرتيز”.

وأكدت الشركة أنه في حال دخول المقترح حيز التنفيذ وإبرام أية تعاقدات سيتم الإفصاح عنها.

وأضافت أنها تبحث عن الفرص الاستثمارية التي من شأنها تدعيم الأنشطة التشغيلية وكذلك مصالح مساهميها.

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