وزيرة الهجرة تبحث التعاون المشترك بين مصر والبحرين

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع فوزية زينل سفيرة البحرين لدى مصر، سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وتحدثت جندي، عن الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية بمختلف المجالات، ومدى الأهمية التي توليها لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تخوضها الدولة من أجل مواصلة مسار التنمية، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات بمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

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من جانبها، أكدت سفيرة البحرين، أن هناك حرصا على تعزيز أواصر التعاون مع مصر، مبينة أنه يوجد اهتمام كبير من المملكة البحرينية للجالية المصرية وتذليل أي صعوبات تواجههم، بالإضافة إلى توفير الدعم والمساعدة لهم، فهم في بلدهم الثاني، مشيدة بما تحقق بمصر من إنجازات وخصوصًا مشروع العاصمة الإدارية في مصر.

وأكدت حصرها الشديد، على تعريف المستثمرين المصريين بالفرص الاستثمارية في المملكة البحرينية، كذلك تعريف المستثمرين البحرينيين بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

وفي ختام اللقاء، اتفقتا على التواصل المباشر، حال وجود أي تحديات تواجه الجاليتين المصرية والبحرنية، لسرعة إنهاء وتذليل أية معوقات وتحديات التي من الممكن أن تواجههم حرصًا على العلاقات بين الجانبين.