970 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية

قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد المتقدمين لتقنين أوضاعهم والتصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بلغ نحو 970 ألف طلب.

وأضاف السجينى، أن عدد المتقدمين للتصالح وتقنين الأوضاع منذ إصدار القانون فى نسخته الأولى بلغ نحو 2.6 مليون طلب، تم التصالح مع 35 ألف منهم، ورفض 3 آلاف طلب.

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وعقدت لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا مع أحمد السجينى، لمناقشة قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح السجينى، أن القانون فى نسخته الجديدة يعالج بعض الإشكاليات التى كان بها قصور منذ النسخة الأولى التى صدرت عام 2017، فيما يخص إنهاء 4 خلافات رئيسية فى التصالح مع المبانى الأقل من 200 متر مربع و3 أدوار، بالإضافة إلى مخالفات البناء على الأراضى الزارعية بالقرى والنجوع.

وقال إن النسخة الجديدة من قانون التصالح تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وفصل التظلمات عن لجنة البت.

وأضاف أن أهم التعديلات فى القانون الجديد، هى إنهاء أزمة تأخير إجراءات التصالح عبر تسهيل إجراءات تغيير النشاط، والاكتفاء بتقرير المهندس النقابى للسلامة الإنشائية مع إتاحة فرصة العينة العشوائية 5 سنوات بدلاً من الاعتماد على شهادة استشارى، والتى كانت تصعب من الفحص الميدانى والأعمال الفنية فى التصالح مع المبانى الأقل من 200 متر مربع و3 أدوار.

وحول التصالح فى تغيير استخدام الجراجات بالمدن الجديدة، أوضح السجينى أن القانون لا يسمح بتحويلها إلى نشاط سكنى، بينما يمكن استخدام المبنى الخدمى للسكن الشخصى فى العقارات التى تحتوى على بدروم وجراج وجزء خدمى دون السماح بعدادات مياه أو كهرباء.

وأشار إلى أن هناك 3 محظورات رئيسية يتضمنهم قانون التصالح الجديد، وهى: البناء فى الأماكن الآثرية أو التراثية، والبناء على النيل، واستخدام الجراجات كشقق سكنية.

وطالبت الشركات أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بتيسير إجراءات تسجيل العقارات والأراضى بالمدن الجديدة، مع توفير مؤشر عقارى عبر سجل بيانات بهيئة المجتمعات العمرانية للأراضى ونسب البيع لاستخراج وثيقة لكل عقار.