الرقابة المالية تعتمد سير غاز مصر في زيادة رأسمالها لـ3 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة غاز مصر، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الافصاح زيادة رأس المال المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.
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كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 961.482 مليون جنيه إلى 1.442 مليار جنيه بزيادة قدرها 480.74 مليون جنيه تمويلًا من أرصدة احتياطي خاص بقيمة 465.725 مليون جنيه ومبلغ 65.016 مليون جنيه احتياطي عام.
ومن المقرر توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي على المساهمين، رهنا بموافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 961.48 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه.
وسيتم تمويل تلك الزيادة بواقع 415.7 مليون جنيه عبر أرصدة احتياطى خاص، ومبلغ 650.1 مليون جنيه عبر أرصدة احتياطى عام، بواقع نصف سهم مجانى لكل سهم أصلى.
واعتمد مجلس الإدارة نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أى تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج تقرير الإفصاح وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وناقش المجلس قائمة توزيع الأرباح عن السنة المنتهية 31 ديسمير 2023، مقررا عدم توزيع كوبون نقدى.
وتراجعت أرباح شركة غاز مصر بنسبة 46% لتصل 162.1 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 301.9 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وانخفضت إيرادات النشاط خلال العام الماضى لتصل 6.87 مليار جنيه، مقابل إيرادات 7.02 مليار جنيه خلال 2022.
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