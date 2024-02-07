الرقابة المالية تعتمد سير غاز مصر في زيادة رأسمالها لـ3 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة غاز مصر، بشأن زيادة رأس المال.

ويتضمن تقرير الافصاح زيادة رأس المال المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.

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كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 961.482 مليون جنيه إلى 1.442 مليار جنيه بزيادة قدرها 480.74 مليون جنيه تمويلًا من أرصدة احتياطي خاص بقيمة 465.725 مليون جنيه ومبلغ 65.016 مليون جنيه احتياطي عام.

ومن المقرر توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي على المساهمين، رهنا بموافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 961.48 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه.

وسيتم تمويل تلك الزيادة بواقع 415.7 مليون جنيه عبر أرصدة احتياطى خاص، ومبلغ 650.1 مليون جنيه عبر أرصدة احتياطى عام، بواقع نصف سهم مجانى لكل سهم أصلى.

واعتمد مجلس الإدارة نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أى تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج تقرير الإفصاح وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وناقش المجلس قائمة توزيع الأرباح عن السنة المنتهية 31 ديسمير 2023، مقررا عدم توزيع كوبون نقدى.

وتراجعت أرباح شركة غاز مصر بنسبة 46% لتصل 162.1 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 301.9 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال العام الماضى لتصل 6.87 مليار جنيه، مقابل إيرادات 7.02 مليار جنيه خلال 2022.