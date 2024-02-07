الحساب الجاري لكوريا الجنوبية يسجل فائضا للشهر الثامن في ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن كوريا الجنوبية سجلت فائضا في الحساب الجاري للشهر الثامن على التوالي في ديسمبر الماضي؛ على خلفية زيادة الفائض التجاري وزيادة أرباح الأسهم من الخارج.

وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 7.41 مليار دولار في ديسمبر، بعد فائض قدره 3.89 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك كوريا المركزي.

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وحقق حساب السلع في البلاد فائضا قدره 8.04 مليار دولار في ديسمبر، بعد تسجيل فائض قدره 6.88 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفعت الصادرات بنسبة 5% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 57.61 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 10.8% خلال الفترة المذكورة إلى 53.16 مليار دولار، وفقًا للبيانات.

وأظهرت البيانات، أن حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات الأرباح من الخارج ودخل الفوائد، سجل فائضا قدره 2.46 مليار دولار في ديسمبر، بعد خسارة 120 مليون دولار في نوفمبر.

وأظهرت أيضا أن العجز في حساب الخدمات اتسع إلى 2.54 مليار دولار في ديسمبر من عجز قدره 2.21 مليار دولار في الشهر السابق.

وفي العام الماضي، سجلت البلاد فائضا في الحساب الجاري قدره 35.49 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 25.83 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.