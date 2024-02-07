الحساب الجاري لكوريا الجنوبية يسجل فائضا للشهر الثامن في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن كوريا الجنوبية سجلت فائضا في الحساب الجاري للشهر الثامن على التوالي في ديسمبر الماضي؛ على خلفية زيادة الفائض التجاري وزيادة أرباح الأسهم من الخارج.
وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 7.41 مليار دولار في ديسمبر، بعد فائض قدره 3.89 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك كوريا المركزي.
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وحقق حساب السلع في البلاد فائضا قدره 8.04 مليار دولار في ديسمبر، بعد تسجيل فائض قدره 6.88 مليار دولار في الشهر السابق.
وارتفعت الصادرات بنسبة 5% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 57.61 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 10.8% خلال الفترة المذكورة إلى 53.16 مليار دولار، وفقًا للبيانات.
وأظهرت البيانات، أن حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات الأرباح من الخارج ودخل الفوائد، سجل فائضا قدره 2.46 مليار دولار في ديسمبر، بعد خسارة 120 مليون دولار في نوفمبر.
وأظهرت أيضا أن العجز في حساب الخدمات اتسع إلى 2.54 مليار دولار في ديسمبر من عجز قدره 2.21 مليار دولار في الشهر السابق.
وفي العام الماضي، سجلت البلاد فائضا في الحساب الجاري قدره 35.49 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 25.83 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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