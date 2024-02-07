الاتحاد الأوروبي يتوخى الحذر إزاء فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال مسؤولون أوروبيون إن بلجيكا اقترحت على مجموعة السبع استخدام أصول مجمدة للبنك المركزي الروسي كضمان لجمع الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا لكن الفكرة لا تحظى بدعم أوروبي كبير.

وبلجيكا ليست عضوا في مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لكنها أصبحت طرفا في نقاش يتعلق بما يتعين فعله بالأصول الروسية التي جمدها الغرب بعد غزو موسكو لأوكرانيا، لأن الجزء الأكبر من الأموال موجود في بلجيكا.

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وتقول المفوضية الأوروبية إن هناك أكثر من 269 مليار يورو (288.85 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمدة موجود في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، منها 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، ومعظمها في بلجيكا.

وفي ديسمبر ، طرحت الولايات المتحدة فكرة مصادرة الأموال الروسية المجمدة وتسليمها إلى كييف.

لكن دولا ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي تعارض ذلك نظرا للافتقار إلى أساس قانوني للاستيلاء على أصول سيادية لدولة أخرى، كما قد يدفع الإقدام على هذا المستثمرين إلى الانسحاب من عملة اليورو.

وحذرت روسيا من أنه إذا استولى الغرب على أموالها، سترد بمصادرة أصول غربية لا تزال في روسيا ويقدرها البعض بنحو 288 مليار دولار.





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