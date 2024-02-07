الاتحاد الأوروبي يتوخى الحذر إزاء فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مسؤولون أوروبيون إن بلجيكا اقترحت على مجموعة السبع استخدام أصول مجمدة للبنك المركزي الروسي كضمان لجمع الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا لكن الفكرة لا تحظى بدعم أوروبي كبير.
وبلجيكا ليست عضوا في مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لكنها أصبحت طرفا في نقاش يتعلق بما يتعين فعله بالأصول الروسية التي جمدها الغرب بعد غزو موسكو لأوكرانيا، لأن الجزء الأكبر من الأموال موجود في بلجيكا.
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وتقول المفوضية الأوروبية إن هناك أكثر من 269 مليار يورو (288.85 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمدة موجود في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، منها 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، ومعظمها في بلجيكا.
وفي ديسمبر ، طرحت الولايات المتحدة فكرة مصادرة الأموال الروسية المجمدة وتسليمها إلى كييف.
لكن دولا ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي تعارض ذلك نظرا للافتقار إلى أساس قانوني للاستيلاء على أصول سيادية لدولة أخرى، كما قد يدفع الإقدام على هذا المستثمرين إلى الانسحاب من عملة اليورو.
وحذرت روسيا من أنه إذا استولى الغرب على أموالها، سترد بمصادرة أصول غربية لا تزال في روسيا ويقدرها البعض بنحو 288 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107821274
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