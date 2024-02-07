YBA يشرف على 4 مشروعات عقارية فى السعودية خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس ياسر البلتاجى، رئيس مكتب“YBA” للاستشارات الهندسية، إن المكتب يتولى الإشراف على 4 مشروعات عقارية لشركات سعودية، فى مدينتى الرياض وجدة.
وأضاف البلتاجى لـ”البورصة”، أن المشروعات بمساحات متنوعة وأنشطة مختلفة ما بين سكنية وتجارية وإدارية.
موضوعات متعلقة
970 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تنفيذ صفقة على أسهم“بايونيرز بروبرتيز” بـ14.5 مليون جنيه يلين: خسائر العقارات التجارية مقلقة لكنها مشكلة يمكن التحكم فيها
وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات المصرية للاستثمار فى السوق الخليجى خاصة السعودية، فى ظل التسهيلات الكبيرة التى توفرها الحكومة السعودية للمستثمرين.
وقال البلتاجى، إن المكتب يتولى تصميم عدد من المشروعات العقارية بمساحة 500 فدان، لمجموعة من المطورين العقاريين خلال عام 2024.
وأضاف أن التكلفة الإنشائية للمشروعات تصل إلى 30 مليار جنيه، ويتولى المكتب تصميم الأعمال الهندسية والرسومات الخاصة بالمشروعات التى تتنوع أنشطتها ما بين سكنى وتجارى وإدارى ومنتجعات سياحية.
وأوضح أن مكتب“YBA” يستهدف نموا فى حجم الأعمال خلال العام الجارى بنسبه 20%، حيث يجرى دراسة عدد من المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن عمل المكتب لا يقتصر فقط على مرحلة التصميم، ولكن يقدم أيضا خدمة الإشراف على تنفيذ المشروعات، وبلغ عدد المشروعات التى يشرف عليها المكتب حاليا 30 مشروعا.
MENAFN07022024000202011048ID1107821273
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.