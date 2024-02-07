YBA يشرف على 4 مشروعات عقارية فى السعودية خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس ياسر البلتاجى، رئيس مكتب“YBA” للاستشارات الهندسية، إن المكتب يتولى الإشراف على 4 مشروعات عقارية لشركات سعودية، فى مدينتى الرياض وجدة.

وأضاف البلتاجى لـ”البورصة”، أن المشروعات بمساحات متنوعة وأنشطة مختلفة ما بين سكنية وتجارية وإدارية.

موضوعات970 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تنفيذ صفقة على أسهم“بايونيرز بروبرتيز” بـ14.5 مليون جنيه يلين: خسائر العقارات التجارية مقلقة لكنها مشكلة يمكن التحكم فيها

وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات المصرية للاستثمار فى السوق الخليجى خاصة السعودية، فى ظل التسهيلات الكبيرة التى توفرها الحكومة السعودية للمستثمرين.

وقال البلتاجى، إن المكتب يتولى تصميم عدد من المشروعات العقارية بمساحة 500 فدان، لمجموعة من المطورين العقاريين خلال عام 2024.

وأضاف أن التكلفة الإنشائية للمشروعات تصل إلى 30 مليار جنيه، ويتولى المكتب تصميم الأعمال الهندسية والرسومات الخاصة بالمشروعات التى تتنوع أنشطتها ما بين سكنى وتجارى وإدارى ومنتجعات سياحية.

وأوضح أن مكتب“YBA” يستهدف نموا فى حجم الأعمال خلال العام الجارى بنسبه 20%، حيث يجرى دراسة عدد من المشروعات الجديدة.

وأشار إلى أن عمل المكتب لا يقتصر فقط على مرحلة التصميم، ولكن يقدم أيضا خدمة الإشراف على تنفيذ المشروعات، وبلغ عدد المشروعات التى يشرف عليها المكتب حاليا 30 مشروعا.