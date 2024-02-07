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المصريين للإسكان تضاعف أرباحها السنوية 2.5 مرة لتصل 58 مليون جنيه

2/7/2024 4:19:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، 2.5 مرة خلال العام الماضي، لتصل 58 مليون جنيه، مقارنة بربح 16.6 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 156.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات 59.4 مليون جنيه خلال 2022.

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وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة“المصريين للإسكان والتنمية والتعمير”، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين.

وسيتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 300 مليون جنيه إلى 336 مليون جنيه عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة على 360 مليون سهم بمتوسط القيمة السوقية للسهم مرجحًا بالكميات آخر ثلاثة شهور والبالغ 0.27 جنيه للسهم.

وأضافت الشركة“على أن يتم معالجة الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية التي سيتم الاكتتاب بها كعلاوة إصدار ترحل إلى حساب الاحتياطيات بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 0.25 قرش، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع سهم لكل 8.33 سهم، مع إعمال حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلى 336 مليون جنيه.

وتأتي الزيادة بمقدار 36 مليون جنيه عن طريق الإيداع النقدي بالبنك، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة مع إعمال حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

ويتضمن الإفصاح السير في زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلى 336 مليون جنيه بزيادة قدرها 36 مليون جنيه عن طريق الإيداع النقدي بالبنك.

وتوزع الزيادة على 360 مليون سهم بمتوسط القيمة السوقية للسهم مرجحًا بالكميات آخر ثلاثة شهور والبالغ 0.27 جنيه للسهم.

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