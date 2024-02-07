المصريين للإسكان تضاعف أرباحها السنوية 2.5 مرة لتصل 58 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت أرباح شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، 2.5 مرة خلال العام الماضي، لتصل 58 مليون جنيه، مقارنة بربح 16.6 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 156.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات 59.4 مليون جنيه خلال 2022.
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وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة“المصريين للإسكان والتنمية والتعمير”، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين.
وسيتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 300 مليون جنيه إلى 336 مليون جنيه عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة على 360 مليون سهم بمتوسط القيمة السوقية للسهم مرجحًا بالكميات آخر ثلاثة شهور والبالغ 0.27 جنيه للسهم.
وأضافت الشركة“على أن يتم معالجة الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية التي سيتم الاكتتاب بها كعلاوة إصدار ترحل إلى حساب الاحتياطيات بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 0.25 قرش، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع سهم لكل 8.33 سهم، مع إعمال حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلى 336 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة بمقدار 36 مليون جنيه عن طريق الإيداع النقدي بالبنك، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة مع إعمال حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
ويتضمن الإفصاح السير في زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلى 336 مليون جنيه بزيادة قدرها 36 مليون جنيه عن طريق الإيداع النقدي بالبنك.
وتوزع الزيادة على 360 مليون سهم بمتوسط القيمة السوقية للسهم مرجحًا بالكميات آخر ثلاثة شهور والبالغ 0.27 جنيه للسهم.
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