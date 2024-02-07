أرباح أدنوك للتوزيع تنمو بنسبة 4.6% في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت أدنوك للتوزيع الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال عام 2023، حيث حققت نمواً في الأرباح، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتتخطى حاجز المليار دولار 3.68 مليار درهم.

وبذلك حققت الشركة هدفها للخمس سنوات الذي أعلنت عنه سابقًا للسوق خلال عقدها لأول مؤتمر لأسواق رأس المال لها في مايو 2019.

موضوعاتتوتال إنرجيز ترفع توزيعاتها النقدية وتعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار الشركات الصينية تكثف عمليات إعادة شراء الأسهم لأعلى مستوى في 3 سنوات ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية مع متابعة نتائج أعمال الشركات

وأوضحت الشركة في بيان، أن الأرباح الأساسية شهدت قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2023، باستثناء تأثير حركة المخزون، ارتفاعاً بنسبة 15.4% على أساس سنوي، مدعومة بنمو مطرد في مبيعات الوقود وأعمال قطاع التجزئة لغير الوقود وزيادة مساهمة العمليات الدولية، إضافة إلى مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة، ما ساهم في خفض النفقات التشغيلية على أساس مماثل بقيمة 28 مليون دولار“103 ملايين درهم”.

وعملت“أدنوك للتوزيع” على الاستفادة من فرص النمو الجديدة التي يتيحها الاستثمار في الأسواق المحلية والدولية من خلال التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو.

وحققت أدنوك للتوزيع في عام 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.1 مليار دولار“4.0 مليارات درهم”، كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.62 مرة، كما في 31 ديسمبر2023 مما يدعم آفاق النمو وعائدات المساهمين في المستقبل.

وأصبحت“أدنوك للتوزيع”، مؤخراً، أول شركة توزيع وقود في المنطقة تطرح خدمة“فل آند جو” في محطات الخدمة، وتستخدم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي التي تُمكن الحاسوب من التعرف على المركبات والاستجابة على نحو يُضفي طابعاً شخصياً على تجربة التزويد بالوقود.