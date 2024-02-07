أرباح أدنوك للتوزيع تنمو بنسبة 4.6% في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت أدنوك للتوزيع الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال عام 2023، حيث حققت نمواً في الأرباح، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتتخطى حاجز المليار دولار 3.68 مليار درهم.
وبذلك حققت الشركة هدفها للخمس سنوات الذي أعلنت عنه سابقًا للسوق خلال عقدها لأول مؤتمر لأسواق رأس المال لها في مايو 2019.
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وأوضحت الشركة في بيان، أن الأرباح الأساسية شهدت قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2023، باستثناء تأثير حركة المخزون، ارتفاعاً بنسبة 15.4% على أساس سنوي، مدعومة بنمو مطرد في مبيعات الوقود وأعمال قطاع التجزئة لغير الوقود وزيادة مساهمة العمليات الدولية، إضافة إلى مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة، ما ساهم في خفض النفقات التشغيلية على أساس مماثل بقيمة 28 مليون دولار“103 ملايين درهم”.
وعملت“أدنوك للتوزيع” على الاستفادة من فرص النمو الجديدة التي يتيحها الاستثمار في الأسواق المحلية والدولية من خلال التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو.
وحققت أدنوك للتوزيع في عام 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.1 مليار دولار“4.0 مليارات درهم”، كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.62 مرة، كما في 31 ديسمبر2023 مما يدعم آفاق النمو وعائدات المساهمين في المستقبل.
وأصبحت“أدنوك للتوزيع”، مؤخراً، أول شركة توزيع وقود في المنطقة تطرح خدمة“فل آند جو” في محطات الخدمة، وتستخدم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي التي تُمكن الحاسوب من التعرف على المركبات والاستجابة على نحو يُضفي طابعاً شخصياً على تجربة التزويد بالوقود.
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