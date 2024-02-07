فورد تعلن إيرادات تتجاوز التوقعات رغم تسجيل خسارة فصلية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“فورد موتور” تحقيق إيرادات تجاوزت التوقعات خلال الربع الرابع من العام 2023، رغم تسجيل صافي خسارة بسبب إعادة تقييم المعاشات التقاعدية وخطط استحقاقات الموظفين الأخرى.

وأظهرت نتائج أعمال صانعة السيارات الأمريكية، تسجيل خسارة صافية قدرها 526 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل صافي ربح قدره 1.3 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام.

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وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 29 سنتًا، مقابل توقعات بتسجيل 14 سنتًا لكل سهم، فيما زادت إيرادات“فورد” بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 46 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 40.35 مليار دولار.

وأعلنت” فورد” توزيع أرباح عادية للربع الأول بقيمة 0.15 دولار للسهم الواحد، وتوزيعات أرباح إضافية قدرها 0.18 دولار للسهم الواحد، مستحقة الدفع في الأول من مارس للمساهمين المسجلين في 16 فبراير.

وفي تعاملات ما بعد الجلسة، صعد سهم“فورد” بنسبة 6.7% في الساعة 12:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أنهى تداولات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 4.15% عند 12.07 دولار.





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