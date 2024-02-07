فورد تعلن إيرادات تتجاوز التوقعات رغم تسجيل خسارة فصلية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“فورد موتور” تحقيق إيرادات تجاوزت التوقعات خلال الربع الرابع من العام 2023، رغم تسجيل صافي خسارة بسبب إعادة تقييم المعاشات التقاعدية وخطط استحقاقات الموظفين الأخرى.
وأظهرت نتائج أعمال صانعة السيارات الأمريكية، تسجيل خسارة صافية قدرها 526 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل صافي ربح قدره 1.3 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام.
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وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 29 سنتًا، مقابل توقعات بتسجيل 14 سنتًا لكل سهم، فيما زادت إيرادات“فورد” بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 46 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 40.35 مليار دولار.
وأعلنت” فورد” توزيع أرباح عادية للربع الأول بقيمة 0.15 دولار للسهم الواحد، وتوزيعات أرباح إضافية قدرها 0.18 دولار للسهم الواحد، مستحقة الدفع في الأول من مارس للمساهمين المسجلين في 16 فبراير.
وفي تعاملات ما بعد الجلسة، صعد سهم“فورد” بنسبة 6.7% في الساعة 12:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أنهى تداولات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 4.15% عند 12.07 دولار.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107821270
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