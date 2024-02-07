مؤشر بورصة قطر يرتفع لمستوى 9956 نقطة في بداية التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صعد مؤشر بورصة قطر، في بداية تعاملات اليوم، إلى مستوى 9956 نقطة أي بنسبة 0.56%، ليضيف إلى رصيده 55.66 نقطة، مقارنة بإقفال أمس، بدعم من خمسة قطاعات.
وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر؛ أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.88%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.48%، والقطاع العقاري بـ0.40%، والقطاع الصناعي بـ0.34%، وقطاع النقل بـ0.21%.
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في حين شهد قطاع الاتصالات استقرارا، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.36%.
وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 90.342 مليون سهم، توزعت على 30.909 مليون سهم وبتنفيذ 3041 صفقة.
MENAFN07022024000202011048ID1107821269
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