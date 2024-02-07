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مؤشر بورصة قطر يرتفع لمستوى 9956 نقطة في بداية التعاملات

2/7/2024 4:19:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) صعد مؤشر بورصة قطر، في بداية تعاملات اليوم، إلى مستوى 9956 نقطة أي بنسبة 0.56%، ليضيف إلى رصيده 55.66 نقطة، مقارنة بإقفال أمس، بدعم من خمسة قطاعات.

وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر؛ أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.88%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.48%، والقطاع العقاري بـ0.40%، والقطاع الصناعي بـ0.34%، وقطاع النقل بـ0.21%.

موضوعات متعلقة توتال إنرجيز ترفع توزيعاتها النقدية وتعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار الشركات الصينية تكثف عمليات إعادة شراء الأسهم لأعلى مستوى في 3 سنوات ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية مع متابعة نتائج أعمال الشركات

في حين شهد قطاع الاتصالات استقرارا، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.36%.

وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 90.342 مليون سهم، توزعت على 30.909 مليون سهم وبتنفيذ 3041 صفقة.

MENAFN07022024000202011048ID1107821269

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