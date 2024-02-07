ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية مع متابعة نتائج أعمال الشركات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بصورة طفيفة مع استمرار عدم اليقين بشأن توقيت خفض الفائدة الأمريكية، ومتابعة نتائج الأعمال الفصلية للشركات.

وارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.12% عند 487 نقطة.

موضوعاتتوتال إنرجيز ترفع توزيعاتها النقدية وتعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار الشركات الصينية تكثف عمليات إعادة شراء الأسهم لأعلى مستوى في 3 سنوات مؤشر بورصة قطر يرتفع لمستوى 9956 نقطة في بداية التعاملات

كما صعد“فوتسي 100” البريطاني 0.12% أو (+ 9 نقاط) عند 7690 نقطة، بينما تراجع“داكس” الألماني 0.11% أو ( -18 نقطة) إلى 17013 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي 0.1% أو (+ 5 نقاط) عند 7643 نقطة.

وانخفض سهم“توتال إنرجيز” 0.88% عند 59.77 يورو، بعد إعلان شركة الطاقة الفرنسية نتائج أعمال تقل قليلاً عن التوقعات، ورغم زيادة توزيعات الأرباح عن عام 2023 ومواصلة إعادة شراء أسهمها.

وتراجع إنتاج المصانع في ألمانيا للشهر السابع على التوالي، إذ انخفض 1.6% على أساس شهري في ديسمبر، في حين كان متوقعًا تراجعه 0.4%.





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