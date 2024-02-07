ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية مع متابعة نتائج أعمال الشركات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بصورة طفيفة مع استمرار عدم اليقين بشأن توقيت خفض الفائدة الأمريكية، ومتابعة نتائج الأعمال الفصلية للشركات.
وارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.12% عند 487 نقطة.
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كما صعد“فوتسي 100” البريطاني 0.12% أو (+ 9 نقاط) عند 7690 نقطة، بينما تراجع“داكس” الألماني 0.11% أو ( -18 نقطة) إلى 17013 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي 0.1% أو (+ 5 نقاط) عند 7643 نقطة.
وانخفض سهم“توتال إنرجيز” 0.88% عند 59.77 يورو، بعد إعلان شركة الطاقة الفرنسية نتائج أعمال تقل قليلاً عن التوقعات، ورغم زيادة توزيعات الأرباح عن عام 2023 ومواصلة إعادة شراء أسهمها.
وتراجع إنتاج المصانع في ألمانيا للشهر السابع على التوالي، إذ انخفض 1.6% على أساس شهري في ديسمبر، في حين كان متوقعًا تراجعه 0.4%.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107821268
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