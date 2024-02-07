المصرية للاتصالات تشارك في مشروع كابل بحري يربط الشرق الأوسط وآسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الشركة المصرية للاتصالات؛ مذكرة تفاهم مع شركة e& الإماراتية، وشركة Telin الإندونيسية، وإحدى شركات الاتصالات الهندية، لتكوين تحالف دولي لإنشاء مشروع الكابل البحري“ICE IV”، للربط بين مراكز البيانات في شرق آسيا والشرق الأوسط.
ويمتد المشروع الجديد بطول 11 ألف كيلومتراً، حيث يربط إندونيسيا وسنغافورة بجنوب شرق آسيا بدولة الهند ثم يمتد ليربط سلطنة عمان والإمارات في منطقة الخليج العربي، ومصر.
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ويمر المسار البحري بمضيق سوندا بين الجزر الإندونيسية، ما يجعله ممراً متميزاً للاتصالات وبوابة دولية جديدة للقارة الأسيوية، كما يعد أول كابل دولي يتم إنزاله في كوتشي بالهند منذ عقود.
ويستخدم المشروع الجديد أحدث تقنيات الكابلات البحرية، وتمتد البنية التحتية الأرضية للمشروع في منطقتين، وهما البنية التحتية الأرضية التي تربط مصر بالشرق الأوسط، وتلك التي تربط بين كوتشي وتشيناي بالهند، ومن المستهدف دخول المشروع الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027.
وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ، إن هذا المسار يعد ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية الدولية التي تربط أكبر قارات العالم.
وأضاف أن مشروع الكابل“ICE IV” سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الربط الدولي.
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