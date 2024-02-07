المصرية للاتصالات تشارك في مشروع كابل بحري يربط الشرق الأوسط وآسيا

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الشركة المصرية للاتصالات؛ مذكرة تفاهم مع شركة e& الإماراتية، وشركة Telin الإندونيسية، وإحدى شركات الاتصالات الهندية، لتكوين تحالف دولي لإنشاء مشروع الكابل البحري“ICE IV”، للربط بين مراكز البيانات في شرق آسيا والشرق الأوسط.

ويمتد المشروع الجديد بطول 11 ألف كيلومتراً، حيث يربط إندونيسيا وسنغافورة بجنوب شرق آسيا بدولة الهند ثم يمتد ليربط سلطنة عمان والإمارات في منطقة الخليج العربي، ومصر.

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ويمر المسار البحري بمضيق سوندا بين الجزر الإندونيسية، ما يجعله ممراً متميزاً للاتصالات وبوابة دولية جديدة للقارة الأسيوية، كما يعد أول كابل دولي يتم إنزاله في كوتشي بالهند منذ عقود.

ويستخدم المشروع الجديد أحدث تقنيات الكابلات البحرية، وتمتد البنية التحتية الأرضية للمشروع في منطقتين، وهما البنية التحتية الأرضية التي تربط مصر بالشرق الأوسط، وتلك التي تربط بين كوتشي وتشيناي بالهند، ومن المستهدف دخول المشروع الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027.

وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ، إن هذا المسار يعد ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية الدولية التي تربط أكبر قارات العالم.

وأضاف أن مشروع الكابل“ICE IV” سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الربط الدولي.