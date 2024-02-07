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محمد العبار: عدد زوار نون يتجاوز مليار زائر سنويًا

2/7/2024 4:19:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رجل الأعمال محمد العبار، مؤسس شركة“إعمار العقارية” ومنصة التجارة الإلكترونية“نون”، إن عدد زوار منصة“نون” يتجاوز مليار زائر سنويًا.

وأضاف، خلال الدورة السابعة من“مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024”: خدمة عملاء المنصة تتلقى نحو 80 ألف مكالمة فى اليوم، وعبر“نون” نتمكن من بيع 4 ملايين منتج.

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وتابع محمد العبار:“بينما يتلقى مركز خدمة العملاء فى شركة إعمار 500 مكالمة يومياً بشأن أعمال الصيانة المختلفة للوحدات، تتلقى منصة نون 80 ألف مكالمة فى اليوم، وهو ما يعكس سرعة نون مقارنة بإعمار”.

وقال:“كان هدفنا عندما بدأنا نون الوصول إلى 100 مليون زائر، وذلك فى الوقت الذى كان عدد زوار مول دبى حوالى 105 ملايين زائر فى العام، واليوم يأتينا أكثر من مليار زائر فى العام، الفرق هنا أن عدد زوار مول دبى لا يزيد إلا بنسبة 5% فى العام، وعدد زوار نون ينمو بنسبة 30% فى السنة”.

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