محمد العبار: عدد زوار نون يتجاوز مليار زائر سنويًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رجل الأعمال محمد العبار، مؤسس شركة“إعمار العقارية” ومنصة التجارة الإلكترونية“نون”، إن عدد زوار منصة“نون” يتجاوز مليار زائر سنويًا.
وأضاف، خلال الدورة السابعة من“مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024”: خدمة عملاء المنصة تتلقى نحو 80 ألف مكالمة فى اليوم، وعبر“نون” نتمكن من بيع 4 ملايين منتج.
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وتابع محمد العبار:“بينما يتلقى مركز خدمة العملاء فى شركة إعمار 500 مكالمة يومياً بشأن أعمال الصيانة المختلفة للوحدات، تتلقى منصة نون 80 ألف مكالمة فى اليوم، وهو ما يعكس سرعة نون مقارنة بإعمار”.
وقال:“كان هدفنا عندما بدأنا نون الوصول إلى 100 مليون زائر، وذلك فى الوقت الذى كان عدد زوار مول دبى حوالى 105 ملايين زائر فى العام، واليوم يأتينا أكثر من مليار زائر فى العام، الفرق هنا أن عدد زوار مول دبى لا يزيد إلا بنسبة 5% فى العام، وعدد زوار نون ينمو بنسبة 30% فى السنة”.
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