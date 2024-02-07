الشركات الصينية تكثف عمليات إعادة شراء الأسهم لأعلى مستوى في 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) عززت الشركات الصينية عمليات إعادة شراء أسهمها في الشهر الماضي، في ظل حملة واسعة النطاق تهدف لوقف تراجع سوق الأسهم في البلاد.

وحسب بيانات جمعتها“بلومبرج”، فإن الشركات المدرجة في الصين أنفقت 14 مليار يوان (1.9 مليار دولار) على إعادة شراء الأسهم في يناير، وأنفقت الشركات المدرجة في هونج كونج 21 مليار دولار هونج كونج (2.6 مليار دولار)، لتسجل كل منها أعلى مستوى منذ عام 2021.

موضوعاتتوتال إنرجيز ترفع توزيعاتها النقدية وتعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية مع متابعة نتائج أعمال الشركات مؤشر بورصة قطر يرتفع لمستوى 9956 نقطة في بداية التعاملات

وتعد عمليات إعادة شراء الأسهم جزءًا من الأدوات التي تستخدمها الشركات لدعم السوق المتراجعة، وجددت السلطات دعواتها أمس للشركات للقيام بذلك للمساعدة في استقرار الأوضاع.

وسجلت الأسهم الصينية ارتفاعًا قويًا في تعاملات الأمس بعد البداية الصعبة التي شهدتها هذا العام، بدعم من تعهد صندوق سيادي صينية بزيادة حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة، وتقارير عن أن الجهات التنظيمية في البلاد تخطط لإطلاع الرئيس“شي جين بينغ” على تطورات الأسواق.





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