الشركات الصينية تكثف عمليات إعادة شراء الأسهم لأعلى مستوى في 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت الشركات الصينية عمليات إعادة شراء أسهمها في الشهر الماضي، في ظل حملة واسعة النطاق تهدف لوقف تراجع سوق الأسهم في البلاد.
وحسب بيانات جمعتها“بلومبرج”، فإن الشركات المدرجة في الصين أنفقت 14 مليار يوان (1.9 مليار دولار) على إعادة شراء الأسهم في يناير، وأنفقت الشركات المدرجة في هونج كونج 21 مليار دولار هونج كونج (2.6 مليار دولار)، لتسجل كل منها أعلى مستوى منذ عام 2021.
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وتعد عمليات إعادة شراء الأسهم جزءًا من الأدوات التي تستخدمها الشركات لدعم السوق المتراجعة، وجددت السلطات دعواتها أمس للشركات للقيام بذلك للمساعدة في استقرار الأوضاع.
وسجلت الأسهم الصينية ارتفاعًا قويًا في تعاملات الأمس بعد البداية الصعبة التي شهدتها هذا العام، بدعم من تعهد صندوق سيادي صينية بزيادة حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة، وتقارير عن أن الجهات التنظيمية في البلاد تخطط لإطلاع الرئيس“شي جين بينغ” على تطورات الأسواق.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107821265
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