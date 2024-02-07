اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـفوديكو

MENAFN - Al-Borsa News) ينتهي خلال جلسة اليوم الأربعاء، الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”.

وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.1 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى قبل الزيادة.

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وكانت تقدمت شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57.5 مليون جنيه إلى 63.25 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5.75 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 1.15 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 5 جنيهات عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم أصلية تمويلًا من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقا للقوائم المالية المنتهية 31/12/2022.

كما تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل المركز والمحل القانوني للشركة وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، ترحيل أرباح العام الماضي بعد استقطاع الاحتياطي القانوني وحصة العاملين.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

فيما وافقت العمومية غير العادية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57.7 مليون جنيه إلى 63.25 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم.

كما أقرت تعديل المادتين 6- 7 من النظام الأساسي للشركة.

ووافقت على بيع بعض من معدات وآلات المصانع المستهلكة والسيارات.