اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـفوديكو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ينتهي خلال جلسة اليوم الأربعاء، الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.1 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى قبل الزيادة.
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وكانت تقدمت شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57.5 مليون جنيه إلى 63.25 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5.75 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 1.15 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 5 جنيهات عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم أصلية تمويلًا من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقا للقوائم المالية المنتهية 31/12/2022.
كما تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل المركز والمحل القانوني للشركة وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، ترحيل أرباح العام الماضي بعد استقطاع الاحتياطي القانوني وحصة العاملين.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57.7 مليون جنيه إلى 63.25 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم.
كما أقرت تعديل المادتين 6- 7 من النظام الأساسي للشركة.
ووافقت على بيع بعض من معدات وآلات المصانع المستهلكة والسيارات.
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