Wednesday, 07 February 2024 01:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصف إسرائيلي لعدة بلدات لبنانية وتعرض محطة لضخ المياه لأضرار كبيرة

2/7/2024 4:17:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/ PNN-
استهدفت
مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مبنى مضخات المياه لمشروع الوزاني ما أدى إلى أضرار كبيرة بالموقع، فيما قصف الجيش الإسرائيلي بلدة بني حيان جنوب لبنان.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو وصور حجم الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على البلدة وتواصل فرق الدفاع المدني عملية رفع الأنقاض وفتح الطرقات.

كما شهدت أجواء المدن الساحلية جنوب لبنان تحليقا للطيران الإسرائيلي وصولا إلى العاصمة بيروت مع خرق جدار الصوت.

وأغارت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم على محطة ضخ مياه الوزاني في سهل الوزاني وخلفت أضرار كبيرة في المنشأة.

MENAFN07022024000205011050ID1107821257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث