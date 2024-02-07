الاحتلال يمنع مزارعين من الوصول إلى المراعي وفلاحة أراضيهم جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، المزارعين من فلاحة أراضيهم والوصول إلى المراعي بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأفاد مراسل "الوكالة الرسمية"، بأن قوات الاحتلال أرغمت المواطنين على مغادرة أراضيهم في خربة الثعلة بمسافر يطا، وهم من عائلات عليان، وعوض، ومخامرة.
كما نصبت قوات الاحتلال برجا عسكريا على أراضي المواطنين في منطقة أم الشقحان شرق يطا، قرب ما تسمى مستعمرة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.
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