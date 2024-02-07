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الاحتلال يمنع مزارعين من الوصول إلى المراعي وفلاحة أراضيهم جنوب الخليل

2/7/2024 4:17:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، المزارعين من فلاحة أراضيهم والوصول إلى المراعي بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد مراسل "الوكالة الرسمية"، بأن قوات الاحتلال أرغمت المواطنين على مغادرة أراضيهم في خربة الثعلة بمسافر يطا، وهم من عائلات عليان، وعوض، ومخامرة.

كما نصبت قوات الاحتلال برجا عسكريا على أراضي المواطنين في منطقة أم الشقحان شرق يطا، قرب ما تسمى مستعمرة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.

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