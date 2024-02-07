الاحتلال يهدم أساسات منزل في بيت جالا غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أساسات منزل
قيد الإنشاء في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس بلدية بيت جالا عيسى قسيس "للوكالة الرسمية"، بان قوات الاحتلال هدمت أساسات لبناء يعود للمواطن خصر القنطار في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا، ودرجا لمنزل شقيقه إبراهيم، بحجة عدم الترخيص.
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