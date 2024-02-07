Wednesday, 07 February 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يهدم أساسات منزل في بيت جالا غرب بيت لحم

2/7/2024 4:17:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أساسات منزل
قيد الإنشاء في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية بيت جالا عيسى قسيس "للوكالة الرسمية"، بان قوات الاحتلال هدمت أساسات لبناء يعود للمواطن خصر القنطار في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا، ودرجا لمنزل شقيقه إبراهيم، بحجة عدم الترخيص.

MENAFN07022024000205011050ID1107821255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث