الشيخ يشكر السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- وجّه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الشكر للمملكة العربية السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع شعبنا وقضيته العادلة.
وكانت وزارة الخارجية السعودية جددت التأكيد على أن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وشددت أن المناقشات الجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
ودعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.
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