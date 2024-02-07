النقد تنشر توضيحا حول آلية خصم القروض من رواتب الموظفين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قررت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، في ضوء قرار الحكومة صرف 60% من راتب شهر 12/2023، تأجيل خصم الأقساط للموظفين من أبناء قطاع غزة حتى نهاية شهر 4/2024.
وأضافت، أنه سيتم السماح للمصارف بخصم قسط شهر 12/2023 للموظفين الذين استلموا راتباً كاملاً، وقيد كامل القسط للموظفين الذين يتلقون رواتب مجتزأة في حساب الجاري مدين المؤقت، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين لديهم مصدر دخل آخر والقروض المشتركة.
وأشارت إلى أن المصارف ستلتزم بسداد الجاري مدين المؤقت حال تحويل الجزء المتمم من الراتب (المستحقات).
كما وجهت سلطة النقد المصارف لجدولة قروض الموظفين وترتيب مديونياتهم، آخذين بالاعتبار احتمالية استمرار دفع الحكومة رواتب غير مكتملة للموظفين خلال الأشهر القليلة القادمة.
وحثت الموظفين مراجعة المصارف لإتمام إجراءات الجدولة وترتيب المديونيات حتى يتم تنظيم عملية خصم المستحقات المتراكمة عليهم.
وأشارت إلى أنه ونتيجة للعدوان على قطاع غزة، توجد بعض الإشكاليات في تشغيل فروع البنوك والصرافات الآلية بالشكل الأمثل، الأمر الذي يؤثر على عملية سحب الرواتب من الصرافات الآلية في بعض الحالات.
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