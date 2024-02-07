النقد تنشر توضيحا حول آلية خصم القروض من رواتب الموظفين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قررت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، في ضوء قرار الحكومة صرف 60% من راتب شهر 12/2023، تأجيل خصم الأقساط للموظفين من أبناء قطاع غزة حتى نهاية شهر 4/2024.

وأضافت، أنه سيتم السماح للمصارف بخصم قسط شهر 12/2023 للموظفين الذين استلموا راتباً كاملاً، وقيد كامل القسط للموظفين الذين يتلقون رواتب مجتزأة في حساب الجاري مدين المؤقت، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين لديهم مصدر دخل آخر والقروض المشتركة.

وأشارت إلى أن المصارف ستلتزم بسداد الجاري مدين المؤقت حال تحويل الجزء المتمم من الراتب (المستحقات).

كما وجهت سلطة النقد المصارف لجدولة قروض الموظفين وترتيب مديونياتهم، آخذين بالاعتبار احتمالية استمرار دفع الحكومة رواتب غير مكتملة للموظفين خلال الأشهر القليلة القادمة.

وحثت الموظفين مراجعة المصارف لإتمام إجراءات الجدولة وترتيب المديونيات حتى يتم تنظيم عملية خصم المستحقات المتراكمة عليهم.

وأشارت إلى أنه ونتيجة للعدوان على قطاع غزة، توجد بعض الإشكاليات في تشغيل فروع البنوك والصرافات الآلية بالشكل الأمثل، الأمر الذي يؤثر على عملية سحب الرواتب من الصرافات الآلية في بعض الحالات.