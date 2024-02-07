علاقات حساسة بين السيسي ونتنياهو.. تقرير عبري يتحدث عن سبب موقف مصر الصارم مع إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/ PNN- كشف تقرير إسرائيلي أن تل أبيب تجد صعوبة في الاعتياد على وضع مصر الجديد في الصراع الحالي خاصة بعد الرفض المصري الصارم لأي تحركات عسكرية إسرائيلية على طول محور فيلادليفيا.

وقال موقع zman الإخباري الإسرائيلي، إنه في كل جولات القتال السابقة مع الفلسطينيين، كانت مصر في موقع الوسيط بين الجانبين لكن مصر هذه المرة قلقة للغاية من سلوك بنيامين نتانياهو بسبب سياسته في المعركة الحالية، لذلك فإن "موقفها متراجع وحساس للغاية تجاه كل خطوة وتحرك إسرائيلي، كما أن العلاقة غير المستقرة بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا تساهم في إدارة الوضع بشكل سليم".

وقال أمير بار شالوم، محرر الموقع للشؤون السياسية، إن الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، اتسع إثر تصريحات أدلى بها يوم الاثنين في "الكيرياه" – مقر وزارة الجيش - في تل أبيب، حيث قال إن "العمل العسكري ينطوي على عمل سياسي، ولن يضمن إنهاء حكم حماس إلا الترويج لبديل سياسي".

ووفقاً لغالانت، فإن الجيش الإسرائيلي يفكر بالفعل في الخطوة التالية وهي احتلال مدينة رفح الفلسطينية على حدود مصر، وبالتالي فلن يكون من الممكن العمل هناك دون التنسيق مع مصر، ومع الجمود السياسي بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يمكن أن يجد الجيش الإسرائيلي نفسه ينهي المهمة الحالية ثم ينتظر التحرك على المستوى السياسي، وفق zman.

وأوضح تقرير الموقع العبري أن السيسي يشعر بغضب شديد تجاه نتنياهو بعد أن زعمت إسرائيل في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي أن القاهرة تؤخر جزءا من المساعدات الإنسانية وبالتالي لا تلبي احتياجات قطاع غزة.

ولفت الموقع إلى أن صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية والأكثر انتشارا في مصر، نشرت الأسبوع الماضي افتتاحية تناولت بشكل كامل نتنياهو وحكومة اليمين بشكل سلبي.

وأوضح الموقع أن أسلوب المقال لم يكن صريحا لكن من بين الأمور التي كانت مفهومة جيدا هو القلق المصري بشأن سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأنه ليس من قبيل الصدفة أن يبدأ المقال باقتباس من "وسائل إعلام إسرائيلية" تحدثت عن استهتار الرئيس المصري بنتنياهو في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الموقع أن السبب في هذا الغضب هو رفض مصر المستمر نقل الفلسطينيين من غزة إلى أراضي سيناء، وبالتالي بدأت في اتخاذ خطوات عملية على الأرض بما في ذلك زيادة سمك الأسوار بشكل كبير على طول محور فيلادلفيا في الأسبوع الماضي.

وقال متحدث رسمي باسم الحكومة المصرية الأسبوع الماضي إن التصريحات الإسرائيلية بشأن السيطرة المستقبلية على المحور "تضر بالعلاقات بين البلدين".

ونصح محرر التقرير الإسرائيلي الحكومة في تل أبيب أن تدير العلاقة مع مصر بلطف شديد الآن، خاصة بعد كلام جالانت الأخير، والذي بموجبه لن يعبر الجيش الإسرائيلي فوق رفح.



