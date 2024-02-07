Wednesday, 07 February 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وول ستريت جورنال: 50 رهينة في غزة لقوا حتفهم

2/7/2024 4:17:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/ PNN- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، أن ما يصل إلى 50 رهينة تحتجزها حماس وفصائل أخرى منذ السابع من أكتوبر لقوا حتفهم.

وبحسب الصحيفة، فإن "تقييمًا مشتركًا مع المسؤولين الأمريكيين والمصريين توقَّع أن 50 من الرهائن يمكن أن يكونوا لقوا حتفهم" في رقم أعلى بكثير مما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، الثلاثاء، إن 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم.

وأضاف في مؤتمر صحفي "أبلغنا 31 عائلة بأن ذويهم المحتجزين فارقوا الحياة، وبذلك نعلن وفاتهم".

وتقول إسرائيل إن 136 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني.


MENAFN07022024000205011050ID1107821250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث