وول ستريت جورنال: 50 رهينة في غزة لقوا حتفهم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/ PNN- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، أن ما يصل إلى 50 رهينة تحتجزها حماس وفصائل أخرى منذ السابع من أكتوبر لقوا حتفهم.

وبحسب الصحيفة، فإن "تقييمًا مشتركًا مع المسؤولين الأمريكيين والمصريين توقَّع أن 50 من الرهائن يمكن أن يكونوا لقوا حتفهم" في رقم أعلى بكثير مما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، الثلاثاء، إن 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم.

وأضاف في مؤتمر صحفي "أبلغنا 31 عائلة بأن ذويهم المحتجزين فارقوا الحياة، وبذلك نعلن وفاتهم".

وتقول إسرائيل إن 136 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني.



