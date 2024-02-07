وول ستريت جورنال: 50 رهينة في غزة لقوا حتفهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/ PNN- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، أن ما يصل إلى 50 رهينة تحتجزها حماس وفصائل أخرى منذ السابع من أكتوبر لقوا حتفهم.
وبحسب الصحيفة، فإن "تقييمًا مشتركًا مع المسؤولين الأمريكيين والمصريين توقَّع أن 50 من الرهائن يمكن أن يكونوا لقوا حتفهم" في رقم أعلى بكثير مما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، الثلاثاء، إن 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم.
وأضاف في مؤتمر صحفي "أبلغنا 31 عائلة بأن ذويهم المحتجزين فارقوا الحياة، وبذلك نعلن وفاتهم".
وتقول إسرائيل إن 136 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني.
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