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الجيش الاسرائيلي: نتنياهو يكذب بقوله إنه يمكن قتل قيادة حماس وإنقاذ الرهائن

2/7/2024 4:17:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/ PNN- اعتبر نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يائير غولان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يكذب بقوله إنه يمكن قتل قيادة "حماس" بأكملها، وإنقاذ جميع الرهائن الإسرائيليين بنفس الوقت.

وشدد غولان وهو عضو في الكنيست عن حزب "ميرتس"، على أن "الحكومة يجب أن تعيد الرهائن أولا ثم تأمل في وقت لاحق فقط في الوصول إلى حماس"، معتبرا أن "المفتاح هو منع حماس من العودة للسيطرة على غزة".

كما اتهم سياسة نتنياهو بإضعاف السلطة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في "حماس" في عام 2009 باعتبارها أحد المصادر الرئيسية التي أدت إلى الفشل في وقف هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر، لافتا إلى أنه في عام 2009 على وجه الخصوص، كانت السلطة الفلسطينية تعمل بشكل أفضل من الناحية الأمنية مع إسرائيل، في حين كانت "حماس" في أدنى مستوياتها بعد عملية "الرصاص المصبوب".

ورأى أن "نتنياهو عمل على تغيير ميزان القوى لأن السلطة الفلسطينية الأضعف ستسمح ببناء المزيد من المستوطنات".


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