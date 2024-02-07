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بعد التأهل إلى النهائي.. تعرف على قيمة الجوائز المالية للنشامى

2/7/2024 3:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم نهائي بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه عقب تجاوزه منتخب كوريا الجنوبية بالدور نصف النهائي بهدفين دون رد.
وبهذا الفوز ضمن المنتخب الوطني الحصول على 3 ملايين دولار على أقل تقدير في حال خسر المباراة النهائية وحلوله في مركز الوصافة، فيما سيحصل النشامى على 5 ملايين دولار إذا ما ظفروا بلقب البطولة يوم السبت المقبل.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا أعلنت قبل انطلاق البطولة الآسيوية أن إجمالي الجوائز سيكون 15 مليون دولار، وبالإضافة إلى جوائز البطل والوصيف فإن كل فريق تأهل إلى المربع الذهبي سيحصل على مليون دولار، أما كل فريق شارك في البطولة فقط فإنه سيحصل على 200 ألف دولار.
وحقق النشامى بالتأهل التاريخي مكاسب عدة في البطولة الحالية، إذ حقق أرقاما قياسية بوصوله إلى الدور النصف النهائي ومن ثم إلى المباراة النهائية حيث يلتقي السبت المقبل الفائز من مباراة قطر وإيران التي تقام مساء اليوم الأربعاء.
ويتطلع المنتخب الوطني لتحقيق حلمه بالتتويج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.




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