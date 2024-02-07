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الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من نابلس

2/7/2024 3:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، سبعة فلسطينيين من محافظة نابلس.


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت كلا من: أحمد ناصر داود، ومحمد اسماعيل خويرة، وشادي أبو سري، وعدي استيتي، ومحمد كوسا، وعدي دويكات، فيما اعتقلت محمد نظام من بلدة قصرة جنوب نابلس.


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