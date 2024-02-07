الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من نابلس
التاريخ
2/7/2024 3:10:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، سبعة فلسطينيين من محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت كلا من: أحمد ناصر داود، ومحمد اسماعيل خويرة، وشادي أبو سري، وعدي استيتي، ومحمد كوسا، وعدي دويكات، فيما اعتقلت محمد نظام من بلدة قصرة جنوب نابلس.
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