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الفراولة المصرية تعود الى السعودية

2/7/2024 3:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة المصرية أن المملكة العربية السعودية رفعت القيود المفروضة على واردات الفراولة من مصر اعتبارًا من الأول من فبراير.


وكشف المشرف على الحجر الزراعي المصري، سعد موسى، أن السعودية قامت بوضع إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة وذلك اعتبارًا من الخميس الماضي، 1 فبراير، ودخولها للسوق السعودية.


وأوضح موسى أنه "لم يكن هناك حظرًا على الفراولة المصرية وأنه كان قرارًا إجرائيًا وتنظيميًا داخليًا يخص البلاد ، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن بلاده ليست معنية وحدها بالقرار، وتأكيدًا بأنه لا يعد حظرًا أو رفضًا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في السعودية وفقًا لمعطيات العرض والطلب".


وأشار المشرف إلى أن "الحجر الزراعي المصري قد تلقى كتابًا رسميًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الاستيراد الإلكترونية للسعودية مع العلم بأن أذن الاستيراد صالح لمدة 15 يومًا".


وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.

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