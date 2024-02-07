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مشاهد لأول ظهور علني للملك تشارلز الثالث منذ إعلان إصابته بالسرطان

2/7/2024 3:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأول ظهور علني لملك بريطانيا تشارلز الثالث اليوم الثلاثاء منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان.
وظهر تشارلز مغادرا مقره في كلارنس هاوس قرب قصر باكينغهام في سيارة مع الملكة كاميلا.

ويبلغ تشارلز الثالث من العمر 75 عاما، وقد تولى العرش في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية.








روسيا اليوم


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