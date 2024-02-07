مشاهد لأول ظهور علني للملك تشارلز الثالث منذ إعلان إصابته بالسرطان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأول ظهور علني لملك بريطانيا تشارلز الثالث اليوم الثلاثاء منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان.
وظهر تشارلز مغادرا مقره في كلارنس هاوس قرب قصر باكينغهام في سيارة مع الملكة كاميلا.
ويبلغ تشارلز الثالث من العمر 75 عاما، وقد تولى العرش في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية.
روسيا اليوم
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