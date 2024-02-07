جيش الاحتلال: مقتل جندي متأثرا بإصابته في معارك غزة

جيش الاحتلال: مقتل جندي متأثرا بإصابته في معارك غزة
التاريخ
2/7/2024 3:10:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 564 قتيلا بين ضابط وجندي.
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