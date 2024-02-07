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بكين تندد باتهام هولندا لها بالتجسس

2/7/2024 3:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نددت بكين باتهام الحكومة الهولندية قراصنة صينيين بالتجسس على هولندا معتبرة هذه الاتهامات باطلة.
وأعلنت الاستخبارات العسكرية الهولندية وجهاز الأمن أمس الثلاثاء اكتشاف برمجية خبيثة زرعت في شبكة كمبيوتر يستخدمها جيشها محملة مسؤولية ذلك إلى "جهة حكومية صينية".


وردا على ذلك قالت السفارة الصينية في لاهاي إن بكين: "دائما ما تعارض بشدة وتتصدى للهجمات السيبرانية بكل أشكالها طبقا للقانون".


وأضافت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "لن نسمح لأي بلد أو شخص يستخدم بنى تحتية صينية بالانخراط في مثل تلك النشاطات غير القانونية".


وتابع البيان أن "الصين تعارض أي تكهنات خبيثة واتهامات باطلة" معتبرة الأمن السيبراني "تحديا مشتركا لكل الدول".


من جهتها قالت الاستخبارات الهولندية إن "البرمجية الخبيثة استغلت ضعفا في الأنظمة التي قامت شركة "فورتينت" للأمن السيبراني بتزويدها".


ووفق أجهزة الاستخبارالهولندية: "عثر على البرمجية في شبكة تقوم بأعمال بحث وتطوير غير سرية".


وكانت الولايات المتحدة اعتبرت أن الصين تمثل "خطر التجسس الإلكتروني الأوسع والأكثر نشاطا واستمرارا" لحكومتها وقطاعها الخاص.

RT

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