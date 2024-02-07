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الخصاونة: نجدد العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار

2/7/2024 3:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بمناسبة الذكرى الـ25 لتولي جلالة الملك عبدالله الثَّاني سلطاته الدستورية.


وقال الخصاونة في تغريدة نشرها عبر منصة X الأربعاء: "في الذِّكرى 25 ليوم الوفاء والبيعة و"اليوبيل الفضِّي" لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني العرش، نستذكر مناقب الحسين الباني -طيَّب الله ثراه- ونُجدِّدُ العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار، بقيادة أبي الحسين، يعضده وليُّ عهده الأمين الأمير الحسين "ذريَّةً بعضُها من بعض" تحمل شرعيَّة التَّاريخ والإنجاز والنَّسب الشَّريف".


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