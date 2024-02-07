الخصاونة: نجدد العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بمناسبة الذكرى الـ25 لتولي جلالة الملك عبدالله الثَّاني سلطاته الدستورية.
وقال الخصاونة في تغريدة نشرها عبر منصة X الأربعاء: "في الذِّكرى 25 ليوم الوفاء والبيعة و"اليوبيل الفضِّي" لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني العرش، نستذكر مناقب الحسين الباني -طيَّب الله ثراه- ونُجدِّدُ العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار، بقيادة أبي الحسين، يعضده وليُّ عهده الأمين الأمير الحسين "ذريَّةً بعضُها من بعض" تحمل شرعيَّة التَّاريخ والإنجاز والنَّسب الشَّريف".
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