إصابة بتصادم مركبتين على شارع الاستقلال

إصابة بتصادم مركبتين على شارع الاستقلال
التاريخ
2/7/2024 3:10:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شخص، اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين، صباح اليوم، على شارع الاستقلال في عمان.
وقالت إدارة السير المركزية، ان كوادرها في موقع الحادث، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتم رفع العوائق عن الطريق وفتح تحقيق بالحادث.
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