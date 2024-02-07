Wednesday, 07 February 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة بتصادم مركبتين على شارع الاستقلال

2/7/2024 3:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شخص، اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين، صباح اليوم، على شارع الاستقلال في عمان.
وقالت إدارة السير المركزية، ان كوادرها في موقع الحادث، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتم رفع العوائق عن الطريق وفتح تحقيق بالحادث.




MENAFN07022024000208011052ID1107820827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث