تحت القصف... شاب يُخاطر بحياته في لبنان إليكم ما يقوم به يوميا -فيديو

تحت القصف... شاب يُخاطر بحياته في لبنان إليكم ما يقوم به يوميا -فيديو
التاريخ
2/7/2024 3:10:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لشاب جنوبيّ، يجول بشكل يوميّ في شوارع البلدات الجنوبيّة التي تتعرّض لقصف إسرائيليّ عنيف، لإطعام الحيوانات الأليفة، من كلاب وهررة.
لبنان 2
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