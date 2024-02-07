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تحت القصف... شاب يُخاطر بحياته في لبنان إليكم ما يقوم به يوميا -فيديو

2/7/2024 3:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لشاب جنوبيّ، يجول بشكل يوميّ في شوارع البلدات الجنوبيّة التي تتعرّض لقصف إسرائيليّ عنيف، لإطعام الحيوانات الأليفة، من كلاب وهررة.

لبنان 2


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