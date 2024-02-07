لمواكبة التطورات الفنية:كهرباء القدس تختتم مجموعةً جديدةً من برامج التدريب والتأهيل للمهندسين والكهربائيين

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / اختتمت شركة كهرباء محافظة القدس مجموعة جديدة من برامج التدريب والتأهيل للمهندسيين والكهربائيين، وقامت الشركة بتصميم برامج تدريبية متميزة تهدف إلى تأهيل الكهربائيين الخصوصيين 1 فاز، وكذلك إجراء المقابلات للمهندسين والكهربائيين الذين يسعون للحصول على تراخيص جديدة أو توسيع رخصهم من حيث الأمبيرات.

وفي هذا السياق قال المدير العام للشركة م. محمد زيدان“إن هذه البرامج التدريبية تؤكد سعينا نحو مواكبة التطورات المهنية وضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تعزيز القطاع الكهربائي بخبرات تقنية متطورة، من أجل ضمان سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية الكهربائية، إذ يلعب المهندسون والكهربائيون الخصوصيون دورًا بارزًا في تنفيذ الأعمال الكهربائية في مختلف المنشآت”.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الفحص والترخيص م. رضا السراج: "يشمل برنامج التأهيل عددًا من المراحل، بدءًا من دورة نظرية مكثفة وصولاً إلى الامتحانات العملية والمقابلات بإشراف لجنة الفحص والترخيص، لضمان حصول المتدربين على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل بكفاءة".

وبدوره قال مدير مركز التدريب الفني والأكاديمي في الشركة م. بسام بدر: "نسعى إلى تطوير مزيد من البرامج التدريبية المتطورة، حيث سيتم الإعلان قريبًا عن برامج جديدة، بما في ذلك تدريبات في مجال تكنولوجيا الألياف الضوئية، التي حصل مركز التدريب على الاعتماد الدولي لتقديمها بالتعاون مع جدكو فايبر، لتكنولوجيا الألياف الضوئية".

ودعت الشركة الفنيين والمهندسين الكهربائيين في كل مكان للانضمام إلى برامجها

في إطار التأكيد على التميز والتطور في مجال الكهرباء.