لمواكبة التطورات الفنية:كهرباء القدس تختتم مجموعةً جديدةً من برامج التدريب والتأهيل للمهندسين والكهربائيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / اختتمت شركة كهرباء محافظة القدس مجموعة جديدة من برامج التدريب والتأهيل للمهندسيين والكهربائيين، وقامت الشركة بتصميم برامج تدريبية متميزة تهدف إلى تأهيل الكهربائيين الخصوصيين 1 فاز، وكذلك إجراء المقابلات للمهندسين والكهربائيين الذين يسعون للحصول على تراخيص جديدة أو توسيع رخصهم من حيث الأمبيرات.
وفي هذا السياق قال المدير العام للشركة م. محمد زيدان“إن هذه البرامج التدريبية تؤكد سعينا نحو مواكبة التطورات المهنية وضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تعزيز القطاع الكهربائي بخبرات تقنية متطورة، من أجل ضمان سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية الكهربائية، إذ يلعب المهندسون والكهربائيون الخصوصيون دورًا بارزًا في تنفيذ الأعمال الكهربائية في مختلف المنشآت”.
ومن جانبه قال رئيس لجنة الفحص والترخيص م. رضا السراج: "يشمل برنامج التأهيل عددًا من المراحل، بدءًا من دورة نظرية مكثفة وصولاً إلى الامتحانات العملية والمقابلات بإشراف لجنة الفحص والترخيص، لضمان حصول المتدربين على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل بكفاءة".
وبدوره قال مدير مركز التدريب الفني والأكاديمي في الشركة م. بسام بدر: "نسعى إلى تطوير مزيد من البرامج التدريبية المتطورة، حيث سيتم الإعلان قريبًا عن برامج جديدة، بما في ذلك تدريبات في مجال تكنولوجيا الألياف الضوئية، التي حصل مركز التدريب على الاعتماد الدولي لتقديمها بالتعاون مع جدكو فايبر، لتكنولوجيا الألياف الضوئية".
ودعت الشركة الفنيين والمهندسين الكهربائيين في كل مكان للانضمام إلى برامجها
في إطار التأكيد على التميز والتطور في مجال الكهرباء.
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