مسودة: حماس تقترح تبادل الأسرى وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/ PNN- أفادت مسودة اطلعت عليها "رويترز" بأن حركة حماس اقترحت خطة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل من ثلاث مراحل، في ردها على وسطاء قطريين ومصريين.
وتتضمن الخطة مبادلة الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر بأسرى فلسطينيين، وإعادة إعمار غزة، وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وتبادل الجثث والرفات.
رويترز
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