تعرف على سعر بيع غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

تعرف على سعر بيع غرام الذهب 21 بالأردن اليوم
التاريخ
2/7/2024 3:09:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت اسعار الذهب بالأردن اليوم الأربعاء ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا عند 41.4 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.7 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.9 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 33.9 دينارا للشراء منهم .
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