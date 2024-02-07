التربية تطبيق البصمة على المدارس اعتبارا من الأحد المقبل

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية وبشكل رسمي تطبيق البصمة على الإدارات المدرسية اعتباراً من يوم الأحد المقبل 11 فبراير الجاري .

جاء ذلك في كتاب وجهته وكيلة التعليم بالتكليف حصة المطوع، إلى المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة وتلقت "الأنباء" نسخة منه والذي جاء فيه: "نهـديكم خـــــالص التحيـة والتقـدير، وبالإشــــــــــــارة إلى الموضـوع أعـلاه وفـي إطـار تنظيم العملية التربويـة والتعليميـة بإثبـات الـدوام ببصـمة الاصبع بالإضافة الى متابعـة ونقـل البيانــات مـن المـدارس الى ديـــوان عـام الـــــوزارة والمنـاطق التعليميـة والعكـــس، وإلى الحاجـة لإجــراء البصـمة التعريفية وإدخال البيانات في الأجهزة المخصصة لها.

وعليه، برجاء التفضل الالتزام بالإجراءات التالية:

1. ضـرورة العمـل علـى تسهيل مهمـة إدارة نظــم المعلومـــات لإجـــراء البصمة التعريفيـة لكافـة العـــــــاملين لـديكم في إداراتكـم الموقرة.

2. التعمـيـم علـى كـافـة المـدارس التابعـة لكــم بـاســـــتخدام أجهــزة البصـمـة مـن يــوم الاحـد الموافـق 2024/2/11 ليتسـنى للجهـة الفنيـة معالجة كافة المشاكل المتعلقة بشأنها إن وجدت. آملين إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال".



