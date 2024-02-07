السوق الرقمي للعملات المشفرة يحقق أرباح متواضعة وسط عدم اليقين بشأن الفائدة في أمريكا

(MENAFN
) شهدت العملات المشفرة زيادة معتدلة في نشاط التداول يوم الثلاثاء الموافق 6 شباط، على الرغم من صعوبة بيتكوين في تجاوز عتبة 43,000 دولار, وسادت هذه الأجواء الحذرة بسبب استمرار عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتكهنات حول تأجيل محتمل للتخفيضات في الأسعار, وظل المستثمرون حذرين بعد التصريحات الأخيرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التي أدت إلى تهدئة التوقعات بتخفيض فوري في الفائدة, في حين كانت التوقعات الأولية تشير إلى تخفيض في أسعار الفائدة بحلول مارس، فقد زادت تصريحات باول الشكوك حول توقيت مثل هذه التغييرات في السياسة النقدية.
كما سجلت بيتكوين، العملة المشفرة الرائدة، زيادة معتدلة قدرها 1.0 في المئة، لتصل إلى 42,786.75 دولار، في حين شهدت إيثيريوم، أحد الأصول الرقمية البارزة الأخرى، زيادة قليلة أعلى بنسبة 1.45 في المئة، لتصل إلى 2,324.2 دولار, وعلى الرغم من هذه المكاسب، استمرت السوق الرقمية للعملات المشفرة في مواجهة العدمية المسيطرة، حيث قام المستثمرون بتقييم تأثير التغيرات المحتملة في سياسات الفائدة في الولايات المتحدة على تقديرات الأصول الرقمية والديناميات السوقية.
كذلك تعكس التفاؤل الحذر الملاحظ في التداول بالعملات المشفرة الرأي العام الأوسع في الأسواق المالية العالمية، حيث ظل المستثمرون مركزين على تطورات سياسات البنوك المركزية والمؤشرات الاقتصادية الكبرى, وأبرز التفاعل المعقد بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وضغوط التضخم وآفاق النمو الاقتصادي صعوبة التنقل في البيئة السوقية الحالية, وفي هذا السياق، تعمل العملات المشفرة كمؤشر لمشاعر المستثمرين، حيث يتأثر حركة الأسعار بالعوامل الداخلية للسوق والخارجية الاقتصادية.
ومع استمرار المستثمرين في مراقبة تطورات سياسات البنوك المركزية والاتجاهات الاقتصادية الكبرى، من المرجح أن يظل السوق الرقمية للعملات المشفرة حساسًا للتغيرات في مشاعر المستثمرين والتطورات التنظيمية, ويضيف عدم اليقين المستمر بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة طبقة إضافية من التعقيد إلى النظرة المستقبلية للأصول الرقمية، مما يبرز أهمية التحلي بالحذر والبقاء يقظًا في مواجهة التغيرات الدائرة في الأوضاع السوقية المتطورة.
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