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«الإمارات للخدمات الصحية»: 26% زيادة في الكادر المواطن في 2023

2/7/2024 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن المؤسسة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرات والأنشطة الرامية لاستقطاب الكوادر المواطنة، وفي ظل الموارد والموازنات والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد رأس المال البشري من كوادر طبية، حيث نجحت الوزارة في تحقيق 26% زيادة في عام 2023 وذلك بالمقارنة مع العام 2021.

وأفاد في رده على سؤال حول نسب الاستقالات، فأشار إلى أن المؤسسة تعمل وبشكل حثيث على تقليص نسب الاستقالات في المؤسسة وذلك من خلال اعتماد مبادرة الكادر الصحي المتخصص الذي تم العمل علية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تهدف إلى استقطاب وبقاء الكادر الصحي وزيادة نسبة التوطين وتشجيع المواطنين والاحتفاظ بالتخصصات.

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