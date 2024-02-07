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عبدالرحمن العور: نعمل على إطلاق حوافز إضافية لدعم المواطنين في القطاع الخاص

2/7/2024 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة بصدد دراسة تنفيذ مبادرة تستهدف من خلالها إلى إطلاق حزمة حوافز إضافية متكاملة وشاملة، سيكون لها أثر كبير ومهم في دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يسهم في الحفاظ على الكفاءات المواطنة العاملة في القطاع.

وبين معاليه في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على استهداف نحو 340 منشأة ضمن قرار رفع نسب التوطين في المنشآت التي لديها 50 عامل فأكثر، فضلاً عن استهداف 700 منشأة ضمن قرار توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين 20-49 عامل.

وأوضح معالي الدكتور عبدالرحمن العور: "الحفاظ على المواطنين العاملين في القطاع الصحي أولوية واستراتيجية مهم للوزارة، الأمر الذي جعل الدولة تطلق العديد من المبادرات والإجراءات التي كانت داعماً لتلك التوجهات".

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