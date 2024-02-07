الطبيب النفسي جاهز.. كأس العالم 2026 أولى مهام حسام حسن

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاتفاق مع حسام حسن لقيادة الفراعنة، جاء بعد العديد من الجلسات مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل على خلفية توديع كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "CBC": كان هناك اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي، وتم الاستقرار على تعيين مدرب وطني، واخترنا حسام حسن لهذه المهمة".



وأضاف: "وزير الشباب أكد دعمه الكامل للمنتخب، من أجل العودة إلى المسار الصحيح، وتصحيح الأخطاء سريعًا، وتحدثنا مع حسام حسن على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، والعمل على التطوير".



وأكمل: "الجهاز الفني اختار الطاقم المعاون، والحديث عن معسكرات داخلية أو خارجية سيكون وفقًا لرؤية المدير الفني، وسنعمل على تلبية كافة الاحتياجات".



وتابع: "حسام حسن لاعب ومدرب كبير، وإذا احتاج معدًا نفسيا بالجهاز سنعمل على ذلك، كما أن الظروف لم تساعد اللاعبين ببطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار".

وأردف: "نثق في قدرات حسام حسن لقيادة منتخب مصر، للتأهل إلى كأس العالم 2026، حسام حسن صاحب تاريخ كبير للغاية، والمنتخب سيظهر بقوة معه في الفترة المقبلة".

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