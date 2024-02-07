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1.28 مليار درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» 2023

2/7/2024 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 16 % إلى 1.3 مليار دولار (4.77 مليارات درهم)، وبلغت الأرباح 351 مليون دولار (1.289 مليار درهم).

وذكر بيان للشركة أن أهم نتائج الأعمال والعمليات، تمثل في بلوغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 20 طائرة (10 مملوكة؛ و10 مدارة)، وعدد الطائرات المباعة: 30 ( منها 22 مملوكة، و 28 مدارة).

وحصلت الشركة على حقوق شراء 64 طائرة، وبلغت اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة: 150 (مملوكة: 114 ؛ مدارة: 36 )، كما بلغت المحفظة المملوكة المتعاقد عليها: 99.7 %، وبلغ عدد عمليات الفحص التي تم إجراؤها: 316 عملية

وتعد «دبي لصناعات الطيران» أول شركة في الشرق الأوسط يتم اختيارها لإنشاء خط جديد لتحويل طائرات الركاب 737-800BCF من بوينج إلى طائرات شحن.

وتم الإعلان عن توسعة مرافق جورامكو في عمان، بالأردن والتي من المتوقع أن تصل إلى 22 خط صيانة في النصف الثاني من عام 2024

وحصلت الشركة على تصنيف Morningstar Sustainalytics لمخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية: 12.5 ؛ الأعلى تقييما في القطاع والأعلى تقييما على مستوى المنطقة للسنة الثالثة على التوالي؛ وهو تقييم يعني أقل مخاطر لممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من أي شركة تأجير طائرات تم تصنيفها.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "تظهر نتائجنا المالية لعام 2023 بأكمله قوة أعمالنا التي تشهد توسعا حيث استحوذنا على 20 طائرة مع حقوق شراء 64 طائرة مع مواعيد تسليم قريبة المدى.كما حقق قسم الهندسة في الشركة نتائج قياسية مع زيادات كبيرة في الإنتاج والإيرادات. ونحن مستمرون في الاستثمار في هذه المنشأة، حيث قمنا خلال العام بتدشين توسعة لحظيرة الطائرات وأعلنا عن شراكة مع بوينج لتصبح المنشأة الأولى في الشرق الأوسط المصرح لها بإجراء عمليات تحويل طائرات بوينج 737 - BCF800"

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