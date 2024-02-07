Wednesday, 07 February 2024 11:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان بن محمد: دبي تقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً بـ 17 مليون زائر دولي 2023

2/7/2024 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي رحبت بأكثر من 17 مليون زائر دولي خلال عام 2023 متجاوزة كل الأرقام السابقة وبمعدل نمو 19.4% لتقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً.

وأوضح سموه بأن فنادق دبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 77.4% في 2023 وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم مع زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية إلى أكثر من 150 ألف غرفة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «في 2023 رحبت دبي بأكثر من 17 مليون زائر دولي متجاوزة كل الأرقام السابقة وبمعدل نمو 19.4% لتقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً، وسجلت فنادق دبي معدلات إشغال بنسبة 77.4% في 2023 وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم مع زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية إلى أكثر من 150 ألف غرفة ... طموحاتنا كبيرة وأهدافنا واضحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن سياحية على المستوى الدولي... وأهلاً بكل ضيوف دبي وأهلاً بالعالم في أفضل مكان للعيش والعمل والزيارة.»

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07022024000110011019ID1107820762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث