حمدان بن محمد: دبي تقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً بـ 17 مليون زائر دولي 2023

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي رحبت بأكثر من 17 مليون زائر دولي خلال عام 2023 متجاوزة كل الأرقام السابقة وبمعدل نمو 19.4% لتقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً.

وأوضح سموه بأن فنادق دبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 77.4% في 2023 وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم مع زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية إلى أكثر من 150 ألف غرفة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «في 2023 رحبت دبي بأكثر من 17 مليون زائر دولي متجاوزة كل الأرقام السابقة وبمعدل نمو 19.4% لتقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً، وسجلت فنادق دبي معدلات إشغال بنسبة 77.4% في 2023 وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم مع زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية إلى أكثر من 150 ألف غرفة ... طموحاتنا كبيرة وأهدافنا واضحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن سياحية على المستوى الدولي... وأهلاً بكل ضيوف دبي وأهلاً بالعالم في أفضل مكان للعيش والعمل والزيارة.»

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