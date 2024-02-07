جولدمان ساكس يؤكدون أهمية نمو المبيعات كعامل أساسي لاستمرار تفوق عمالقة التكنولوجيا

(MENAFN
) وفقًا لمحللي الأسهم في جولدمان ساكس، فإن الحفاظ على نمو قوي في المبيعات سيكون أمرًا حاسمًا للاستمرار في التفوق والتوسع لمجموعة السبعة الكبار من شركات التكنولوجيا، المعروفة جماعيًا باسم "السبعة العظماء", وتتضمن هذه المجموعة المختارة كل من شركات آبل، مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، نفيديا، ميتا، وتيسلا، التي شهدت جميعها مكاسب ملحوظة في عام 2023, وارتفعت أسهم الشركات الفردية ضمن هذه الفئة بين 50 و240 في المئة خلال العام، مساهمة بذلك بأكثر من 60 في المئة من العائد الإجمالي على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
كما يؤكد محللو جولدمان ساكس على سيطرة هذه الشركات المستمرة، مشيرين إلى أنها استمرت في تفوقها على أداء السوق الأوسع في العام الحالي، مع عوائد بلغت 7.9 في المئة مقارنة بمجرد 2.6 في المئة للأسهم المتبقية في المؤشر, ويسلط المحللون الضوء على توقعات الاتفاق، التي تحظى بدعم واسع من تقديرات الصناعة، التي تتوقع معدل نمو سنوي متوسط قوي للمبيعات بنسبة 12 في المئة لـ "السبعة العظماء" حتى عام 2026, وعلى النقيض من ذلك، يتوقع أن تحقق الشركات الأخرى في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 معدل نمو أقل بكثير بنسبة 3 في المئة خلال نفس الفترة.
كذلك يُعزى تفوق هؤلاء العمالقة التكنولوجيين، خاصة في سياق ارتفاع عوائد السندات خلال السنتين الماضيتين، في المقام الأول إلى قوة موازناتهم المتينة وهوامش أرباحهم القوية, ووفقًا لمحللي جولدمان ساكس، فقد قدمت هذه العوامل أساسًا صلبًا للنمو المستدام والمرونة في ظل تقلبات السوق وتغير الظروف الاقتصادية. يسلط التركيز على نمو المبيعات كمحدد رئيسي للأداء المستقبلي الضوء على أهمية الابتكار المستمر وتوسيع السوق والمواقع الاستراتيجية لهؤلاء القادة في الصناعة للحفاظ على تفوقهم التنافسي وزيادة قيمة المساهمين في السنوات المقبلة.
MENAFN07022024000045015682ID1107820757
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.