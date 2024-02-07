الأسهم الأمريكية والأوروبية تحقق مكاسب طفيفة

(MENAFN
) في سوق الأسهم الأمريكية، سُجِّلت مكاسب طفيفة مع مراقبة المستثمرين لتقارير أرباح الشركات وبيانات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي, ومن الجدير بالذكر أن مؤشر ناسداك، الذي يتألف أساساً من أسهم شركات التكنولوجيا، شهد ارتفاعاً نتيجة للمكاسب التي حققتها الشركات الكبرى, وارتفع متوسط داو جونز الصناعي بمقدار 12.78 نقطة، أو حوالي 0.03 في المئة، ليصل إلى 38,392.90 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.35 نقطة، أو 0.15 في المئة، ليغلق عند 4,950.16 نقطة, كما شهد مؤشر ناسداك كومبوزيت ارتفاعاً متواضعاً بمقدار 40.52 نقطة، أو 0.26 في المئة، ليستقر عند 15,638.19 نقطة.
كما شهدت الأسهم الأوروبية زخمًا صاعدًا، بدعم من تقارير الأرباح الإيجابية من عملاق النفط بي بي ومؤشرات عن إجراءات تحفيزية محتملة لدعم الأسواق المالية الصينية المتعثرة, وشهد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي زيادة بنسبة 0.5 في المئة، بعد قفزة بنسبة 1.3 في المئة في الأسهم الآسيوية نتيجة لجهود صندوق حكومي صيني لتثبيت السوق.
كذلك ارتفعت أسهم بي بي المدرجة في بورصة لندن بنسبة 5.3 في المئة بعد إعلان الشركة عن أرباح الربع الرابع بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتسريع برنامج إعادة الشراء للأسهم, كما رفعت هذه الأداء الإيجابي أيضًا قطاع النفط والغاز، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 1.7 في المئة، متصدرًا المكاسب القطاعية في أنحاء أوروبا.
ولم ترتفع كل الأسهم الأوروبية, وواجهت أسهم يو بي إس انخفاضًا بنسبة 2.7 في المئة بعد كشف البنك السويسري عن الانتهاء من المرحلة الأولى من الاندماج مع منافسه المتعثر، كريديت سويس، بعد نتائج الربع الرابع. بالإضافة إلى ذلك، تأثر مؤشر داكس الألماني بانخفاض بنسبة 1.9 في المئة في أسهم إنفينيون بعد تخفيض توقعات الإيرادات من قبل شركة تصنيع الشرائح.
في حين تعكس الحركة المتباينة في كل من الأسواق الأمريكية والأوروبية التفاعل المعقد بين عدة عوامل، بما في ذلك تقارير الأرباح، والنظرة السياسية للبنوك المركزية، والتطورات الجيوسياسية, ومع استمرار المستثمرين في التنقل في هذه الديناميات، يظل مستوى مشاعر السوق عرضة للتقلبات المؤثرة بقدر ما تتأثر بالمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
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