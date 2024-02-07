أسعار الذهب تستقر وسط تعزيز الدولار وتوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
) وجدت أسعار الذهب استقراراً بالقرب من أدنى مستوياتها خلال الأسبوعين الماضيين، تحت تأثير تعزيز الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، بالإضافة إلى التوقعات المتقاطعة بين التجار حول قرارات محتملة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, وحافظت المعاملات الفورية للذهب على استقرارها عند 2025.24 دولار للأونصة بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 25 يناير في الجلسة السابقة, وفي الوقت نفسه، تراجعت عقود الذهب الأمريكية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2041.30 دولار للأونصة.
كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتعزيز الدولار على أسعار الذهب، حيث ظل مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر, وجعلت هذه الديناميكية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات البديلة, علاوة على ذلك، استمرت عوائد سندات الخزانة لمدة عشر سنوات فوق أربعة بالمئة، مما زاد من تقليل مشاعر المستثمرين نحو المعدن الثمين.
وخلفية البيانات الاقتصادية التي تظهر انتعاشاً في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال يناير، جنباً إلى جنب مع ارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف حذر تجاه تعديلات السياسة النقدية, وأكد مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي أن النمو الاقتصادي القوي والأرقام الجديدة بشأن التوظيف لا تبرر القلق الفوري، مما يقترح اتخاذ مقاربة حذرة نحو خفض أسعار الفائدة المحتملة, وصدى آراءهم أطلق مشيرًا إلى ضرورة التقييم الحذر للتغييرات في أسعار الفائدة.
كذلك شهدت الفضة انخفاضًا طفيفًا في المعاملات الفورية، حيث انخفضت بنسبة 0.1 بالمئة إلى 22.33 دولار للأونصة, وعلى الجانب الآخر، سجل البلاديوم زيادة متواضعة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 952.44 دولار، بينما شهد البلاتين زيادة طفيفة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 898.53 دولار للأونصة.
في حين يستمر التفاعل المعقد بين العوامل الاقتصادية الكبرى ومناقشات السياسة في الاحتياطي الفيدرالي وتحركات العملات في تشكيل مشاعر المستثمرين في سوق المعادن الثمينة, وفي ظل التطورات الاقتصادية المتغيرة والبيانات الرسمية للبنوك المركزية، يظل المشاركون في السوق يترقبون الإشارات بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب والتداعيات الأوسع على المشهد المالي العالمي.
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