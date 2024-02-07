ثورة الصواريخ تهدد بتفكيك عقود من الوحدة الأوروبية في مجال الفضاء

كانت لهجة الرئيس إيمانويل ماكرون هجومية عندما خاطب التنفيذيين والمبتكرين في قطاع الفضاء في تولوز. وقال الرئيس الفرنسي خلال التجمّع الذي عُقد في ديسمبر بعاصمة الفضاء الفرنسية: ((لقد قاتلنا لأشهر قائلين إن السيادة الأوروبية تكمُن في وحدة أوروبا. لكن للأسف، فقد قرر بعض شُركائنا أن يصبحوا مُنافسين. لذا، أريدكم أن تعلموا أننا سنبذل كل جهد ممكن لنكون الأفضل)).

بهذه الكلمات، أطلق ماكرون صافرة البداية لسباق البحث عن صانع الصواريخ المُستقبلي لأوروبا، والذي يملك القُدرة على إطلاق وإيصال أضخم المهام وأكثرها حساسية إلى الفضاء. ومع فتح القطاع أخيراً أمام المُنافسة، ثمّة دلالات على تفَكُك 50 عاماً من التعاون الأوروبي في مجال الفضاء.

وحَذر بيير ليونيه، مدير إدارة البحوث في يوروسبيس، الرابطة المهنية لقطاع الفضاء قائلاً: ((لقد أغفل الجميع الهدف النهائي، وهو البرنامج الأوروبي)).

فلعقود، كانت مجموعة أريان الفرنسية والشركات السابقة لها هم المُقاولسن الرئيسين لتطوير عائلة صواريخ الإطلاق الثقيلة أريان في أوروبا، والمُمولة بشكلٍ مُشترك. وحتى عام 2017، سيطرت شركة أريان على السوق العالمية لعمليات الإطلاق التجاري إلى المدار الثابت للأرض، وذلك على ارتفاع 36,000 كيلومتر فوق الأرض.

لكن كل هذه العوامل، تأخيرات تسليم أريان 6، والمشاكل الخاصة بصاروخ فيغا سي الأصغر حجماً الذي تُنتجه شركة أفيو الإيطالية، وانهيار التعاون في ما يتعلق بصاروخ سويوز الروسي مُتوسط الحمولة، تركت أوروبا دون قُدرة إطلاق خاصة بها. في المُقابل، اضطرت الكُتلة للجوء إلى سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك حتى في المهام الحساسة.

وقال جوزيف أشباخر، المُدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، واصفاً نقص قُدرة الإطلاق بأنها ((أزمة)) بالنسبة إلى إمكانية وصول أوروبا السيادي إلى الفضاء. ولطالما نادى أشباخر بضرورة وجود نموذج على غرار وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والذي في إطاره لن تشتري أوروبا أنظمة الصواريخ، بل تشتري خدمات الطيران من شركات الإطلاق التجارية الأوروبية.

وتحققت أمنيته في نوفمبر الماضي، حيث قَرَرت الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية إطلاق مُسابقة جيل الصواريخ القادم، بدءاً بصاروخ مُتوسط الحجم كحلقة وصل بين الصواريخ الصغيرة والصواريخ الثقيلة، ثم تطوير خليفة لصاروخ أريان 6. وهكذا، لن تكون مجموعة أريان، المملوكة لشركتي إيرباص وسافران الفرنسيتين، المُقاول الرئيس المضمون بعد الآن.

جاءت المُطالبة بالمُنافسة من ألمانيا، موطن بعض الشركات الناشئة الواعدة في مجال الصواريخ في أوروبا. كان هذا هو الثمن التي اضطرت فرنسا لدفعه مُقابل الدعم الألماني لحزمة دعم أوروبية بقيمة مليار يورو لأريان 6. وبدون هذا الدعم، كان سيصعب على أريان 6 التي تُستخدم مرة واحدة، مُنافسة فالكون 9، من شركة سبيس إكس، القابل لإعادة الاستخدام.

قال توني تولكر نيلسن، المُدير بالإنابة للنقل الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية: ((كان يجب على أريان 6 أن يكون قادراً على المُنافسة في السوق التجارية بدون حاجة للدعم. وهذا لم يُحقق، وحالياً تُريد الدول الأعضاء منا تغيير النظام)).

عندما أُبرم الاتفاق على المُنافسة، انسحبت شركة أفيو الإيطالية بصاروخها الصغير فيغا من شركة أريان سبيس، الشركة الفرعية لمجموعة أريان التي تسوق وتُدير جميع عمليات الإطلاق الأوروبية. وعارضت شركة أفيو خطة مجموعة أريان لاستهداف سوق فيغا بواسطة شركتها الناشئة للصواريخ الصغيرة، مايا سبيس.

وقال جوليو رانزو، مُدير شركة أفيو التنفيذي: ((كيف يُمكن لمؤسسة تنظيم المبيعات والتسويق أن تبني مُنتجاً مُنافساً؟ فإذا كانت شركة أريان ستكون شركة مُنافسة، فبالتأكيد لن ترغب في أن يكون لديها معلومات عن صاروخك)).

قال مسؤولون من وكالة الفضاء الأوروبية، التي تعمل بشكل مُستقل عن الاتحاد الأوروبي لكنها تعمل كوكالة التوريد له، وتضُم دولاً من خارج الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المُتحدة وسويسرا، إن الهدف لم يكمُن في استبدال الشركات القائمة، مثل مجموعة أريان وأفيو، بل لدفعهم كي يكونوا أكثر كفاءة.

قال تولكر نيلسن: ((أردنا أن نوجه لهم صدمة توقظهم. وقد نجحنا في ذلك. لقد قُمنا بتغيير جذري في نمط الوصول إلى الفضاء)).

لكن مثلهم مثل العديد من الدول، ترغب الدول الأعضاء في الحصول على حصتها من الاقتصاد الفضائي المُزدهر، الذي يتوَقع مورغان ستانلي أن يصل قيمته إلى تريليون دولار بحلول عام 2040.

والقدرة على الإطلاق هي المفتاح: لدى أوروبا قرابة 20 شركة ناشئة تعمل على تطوير صواريخ متناهية الصغر، ولدى مُعظمها خطط لتطوير صواريخ أكبر. وقال تولكر نيلسن: ((علينا تجنُب تحوّل هذا إلى مُنافسة بين الدول. لأنه عندها لن يكون الأمر سهلاً))

. والمُنافسة تعني أن وكالة الفضاء الأوروبية ستحتاج إلى إعادة النظر في مبدأ العائد الجُغرافي، حيث تُخصص العقود للدول الأعضاء بنسبة تتناسب مع استثمارها في برنامج الصواريخ. ويقول المُعارضون إن هذا سيؤدي إلى سلسلة إمداد غير تنافسية، تُفضل المُستثمرين الأكبر حجماً لا الأكثر كفاءة.

وحسبما يقول ليونيه فإن إلغاء النظام يُشكل خطراً: ((مع العائد الجغرافي، يعرف مديرو البرنامج ما هي ميزانيتهم ومن هم الموردون. كما سيكون الأمر صعباً على الحكومات، التي لن تعرف إذا ما كان عليها استثمار 20 مليون يورو أم 100 مليون يورو)).

ومع ذلك، يأمل أشباخر أن يؤدي تحرير مُقدمي عمليات الإطلاق لاختيار مورديهم مع ضمان عائدات عادلة للدول الأعضاء إلى خفض تكاليف المهام وتحفيز قطاع الفضاء التجاري الأوروبي.

لم تؤدِ عقود ناسا إلى تعزيز نمو سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك فحسب، بل إن صواريخها القابلة لإعادة الاستخدام خفضت تكاليف الإطلاق بشكلٍ كبير، مما خلق صناعة فضاء نشطة في الولايات المُتحدة. وقال المُدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية لصحيفة فاينانشيال تايمز: ((لقد نظرنا في النموذج الأمريكي وتعلمنا الدرس. سنمنح الصناعة الحُرية للقيام بالأمور بأفضل طريقة مُمكنة من وجهة نظر القائمين عليها)).

ومع هذا لم يقتنع الجميع. ورأت لوري جارفر، النائبة السابقة لمُدير وكالة ناسا، أن التحوّل الاستراتيجي لوكالة الفضاء قد يصعُب تكراره، قائلة: ((وُضِعنا في حالة فريدة مع أغنى شخص في العالم، حيث كانت استراتيجياتنا مُتماشية مع ما أراد القيام به بكل حال من الأحوال)).

وستُضطر الصواريخ الأوروبية إلى أن تُنافس ليس فقط فالكون 9 من سبيس إكس، إنما أيضاً صواريخ ستارشيب العملاقة، والتي من المُتوَقَع أن ترفع حمولات تصل إلى 150 طناً إلى المدار حين تدخل طور التشغيل بشكلٍ نهائي.

والأهم من ذلك كله، قد تجد أوروبا صعوبة في ضمان وجود طلب مُتكرر كافٍ للمساعدة في خفض التكاليف.

فإن مُتطلبات مشاريعها، مثل نظام الملاحة غاليليو، وإطلاق كوكبة النطاق العريض المُخطط له أو ما يعرف بـ(البنية التحتية للمرونة والترابط والأمن عبر الأقمار الصناعية)، أو المهمات العلمية، ضئيلة بالمُقارنة مع مشاريع الولايات المُتحدة. قال ليونيه: ((ليس لدينا حجم كبير من الطلب على أنظمة الإطلاق كما لدى الأمريكيين)).

تُقدر شركة الاستشارات الفضائية يوروكونسلت أن الإنفاق السنوي للحكومات الأوروبية على قطاع الفضاء، سواء من خلال البرامج الوطنية أو وكالة الفضاء الأوروبية، في عام 2022 كان أقل من ثُلث ما تنفقه الولايات المُتحدة.

ويتعين على الدول الأعضاء، لتحقيق نجاحات في هذا القطاع، الاتفاق على تجميع احتياجاتها المؤسسية للإطلاق لدعم هؤلاء المُنافسين الأوروبيين، حتى لو كان هُناك خيارات أُخرى أرخص.

حسبما ذكر توكلر نيلسن، فقد حاولت وكالة الفضاء الأوروبية لسنوات القيام بذلك، لكنها ((لم تنجح)). إن شركات الصواريخ الناشئة في أوروبا تُرحب بالمُنافسة، لكن بعضها يُصر على ضرورة وجود إشارات أقوى لإقناع المُستثمرين.