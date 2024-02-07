67 مليار درهم إنفاق الجيل إكس بالإمارات على السفر

يسلط معرض ((سوق السفر العربي 2024)) الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على التوقعات بخصوص نمو سوق الرحلات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تفضيلات المسافرين من شريحة فوق الـ 40 عاماً.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة (Research Nester) والتي يوجد مقرها في مدينة نيويورك، إلى أن الشريحة العمرية للأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1965 و1980، والتي تعرف بـ (الجيل X) تقود النمو الكبير في نمو حجم وقيمة السفر إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي. ويسلط التقرير الضوء على أبرز الأسباب التي توضح هيمنة هذه الشريحة على هذا النمو في المنطقة، وخصوصاً في أسواق الإمارات والسعودية.

ويشير التقرير إلى أن إنفاق هذه الشريحة (الجيل إكس) في الإمارات يقدر بنحو 18.2 مليار دولار (نحو 67 مليار درهم) أي 60% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج والتي ستصل إلى 30.5 مليار دولار (حوالي 112.2 مليار درهم) بحلول عام 2028، بينما يقدر إنفاق هذه الشريحة في السعودية بنحو 11.1 مليار دولار، أي ما يعادل 41% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج من السعودية والتي ستصل لنحو 27 مليار دولار بحلول عام 2028.

وقالت دانييل كيرتس مديرة معرض سوق السفر العربي: ((هناك نسبة كبيرة ضمن هذه الشريحة التي تتراوح بين 43 إلى 58 عاماً ممن يشغلون مناصب عليا في شركاتهم، ما يجعل منهم أكثر ميلاً إلى السفر بانتظام في رحلات عمل إلى الخارج. كما يتمتع الكثير منهم بقدرة إنفاق كبيرة. ويشمل ذلك أيضاً رواد الأعمال الناجحين في هذه المرحلة من حياتهم المهنية ممن أصبحوا قادرين على السفر بشكل متكرر وتحمل تكاليف السفر بسهولة)).

وأضاف كيرتس: ((مع بدء هذا الجيل في التقدم في السن والوصول إلى مرحلة التقاعد، فمن الطبيعي أن يصبح جيل الألفية الحالي الأكثر هيمنة على حصة سوق السفر الخارجي في العقد المقبل)).

وجهات رئيسية

وتشمل الوجهات الرئيسية للمسافرين من دول التعاون المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة والهند وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا.