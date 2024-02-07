عبدالله بن زايد يستقبل رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اليوم، رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، ورائد الفضاء هزاع المنصوري، وفريق مهمة "طموح زايد 2" من مركز محمد بن راشد للفضاء، بقيادة سعادة سالم حميد المري، مدير عام المركز.

وأشاد سموه خلال اللقاء، بالإنجازات الرائدة التي حققها رواد الفضاء وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، لافتًا سموه إلى أن جهودهم ساهمت بشكل كبير في تعزيز مسيرة الابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي في الدولة، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للتنمية والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

كما أشاد سموه بالقيادة الاستراتيجية لمركز محمد بن راشد للفضاء، والخبرات القيمة المكتسبة من مهمات رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، مسلطاً الضوء على الدور الذي يلعبه استكشاف الفضاء في إلهام الأجيال القادمة من العلماء والباحثين في الدولة.

وفي لفتة ترمز إلى نجاح مهمة "طموح زايد 2" والتزام دولة الإمارات باستكشاف آفاق جديدة، قدم الفريق إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، شعار وزارة الخارجية، والذي حمله معالي الدكتور سلطان النيادي خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب إلى محطة الفضاء الدولية.

وحول اللقاء مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "ممتنون لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على استقباله لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، ودعمه الدائم لمساعينا في مجال استكشاف الفضاء. هذا اللقاء سيكون بمثابة حافز لفريقنا على مواصلة العمل وتعزيز المساهمة في مجتمع الفضاء العالمي. نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا، ونستمد إلهامنا من رؤية القيادة في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في علوم الفضاء".

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