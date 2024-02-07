عبدالرحمن العور: 92 ألف مواطن التحقوا بالعمل في القطاع الصحي الخاص حتى نهاية 2023

قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن حزمة السياسات والقرارات التي أقرتها الحكومة، ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، والتي ساهمت بدفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص.

وأفاد خلال رده على سؤال برلماني خلال أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بأن القطاع الصحي الخاص شهد معدلات نمو غير مسبوقة، حيث ساهم برنامج "نافس" منذ إطلاقة في سبتمبر 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، في زيادة نسبة عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص إلى 271%.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، بأن القطاع الصحي يحظى باهتمام وأولوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لما يقدمه من خدمات تلبي احتياجات المجتمع، مشيراً في الوقت نفسه بأن الحكومة تستهدف بشكل دائم تطوير القطاع بشكل مستدام يتماشى مع استراتيجيات الدولة.

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